وكالة: سوريا تحبط محاولة لإدخال ‏أسلحة لحزب الله من العراق

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

دبي 16 يوليو تموز (رويترز) – نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الخميس عن مصدر في وزارة الداخلية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية.‏

وأضاف المصدر أن ‏التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة ‏المضبوطة كانت معدة لعبور الأراضي السورية لصالح جماعة حزب ‏الله اللبنانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو حزيران إنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله.

وخاضت قوى معارضة سابقة تتولى حاليا الحكم في سوريا مواجهات أمام حزب الله على مدى سنوات، حين كانت الجماعة اللبنانية ترسل مقاتلين لدعم الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد في الحرب الأهلية.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزاف عون تلقى تأكيدات من الشرع بأن سوريا لن تنحاز لأي طرف في الشؤون الداخلية اللبنانية.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحريرمحمود رضا مراد )