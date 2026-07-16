وكالة: سوريا تحبط محاولة لتهريب ‏أسلحة لحزب الله من العراق

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دبي 16 يوليو تموز (رويترز) – نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، وإن الشحنة كانت متجهة إلى جماعة حزب الله في لبنان.

وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية “تمكنت كوادر أمانة الجمارك في منفذ التنف الحدودي من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة، كانت مخبأة بإحكام داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس”.

وأضافت أن العملية جاءت “خلال تنفيذ إجراءات التفتيش والتدقيق الاعتيادية على المركبات والشحنات العابرة للمنفذ، حيث أثار أحد الصهاريج الشبهات، ليتم إخضاعه لتفتيش دقيق”.

ولم ترد جماعة حزب الله بعد على طلب للتعليق.

وباتت بانياس ممرا بالغ الأهمية لنقل الوقود بين العراق وسوريا.

وأوردت رويترز الشهر الماضي أن العراق بصدد توسيع صادراته عبر سوريا لتشمل النفط الخام والنفتا، وذلك استنادا إلى اتفاقية قائمة يتم بموجبها نقل زيت الوقود برا إلى بانياس لتصديره لاحقا.

ويقول مسؤولون عراقيون إن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية حكومية لتنويع مسارات التصدير بعيدا عن منطقة الخليج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو حزيران إنه تحدث إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة جماعة حزب الله.

وخاضت قوى معارضة سابقة تتولى حاليا الحكم في سوريا مواجهات أمام حزب الله على مدى سنوات، حين كانت الجماعة اللبنانية ترسل مقاتلين لدعم الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد في الحرب الأهلية.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزاف عون تلقى تأكيدات من الشرع بأن سوريا لن تنحاز لأي طرف في الشؤون الداخلية اللبنانية.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وفراس دالاتي – إعداد أميرة زهران وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )