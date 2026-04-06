وكالة: مجمع بتروكيماويات بمدينة مرودشت الإيرانية تعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

6 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين بتعرض مجمع مرودشت للبتروكيماويات لهجوم أمريكي إسرائيلي، في ثاني هجوم يستهدف منشآت للبتروكيماويات في غضون 24 ساعة.

وذكرت التقارير أنه جرت السيطرة على الحريق الناجم عن الهجوم، دون أن ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة.

وكان وزير الدفاع الإيراني يسرائيل كاتس قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين إن إسرائيل قصفت أكبر مجمع للبتروكيماويات في عسلوية بإيران، في ما وصفه بأنه ضربة اقتصادية قاسية لطهران.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

