The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة: ولي العهد السعودي يتصل برئيس الإمارات لبحث الهجمات الإيرانية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

28 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت لبحث الهجمات الإيرانية على دول بالمنطقة.

وقالت الوكالة إن ولي عهد السعودية عبر خلال أول اتصال معلن بين الزعيمين منذ توتر العلاقات بينهما أواخر العام الماضي عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية