وكالة: ولي العهد السعودي يتصل برئيس الإمارات لبحث الهجمات الإيرانية

reuters_tickers

1دقيقة

28 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت لبحث الهجمات الإيرانية على دول بالمنطقة.

وقالت الوكالة إن ولي عهد السعودية عبر خلال أول اتصال معلن بين الزعيمين منذ توتر العلاقات بينهما أواخر العام الماضي عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير )