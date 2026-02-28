وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا صباح الاثنين بناء على طلب روسيا

reuters_tickers

1دقيقة

فيينا 1 مارس آذَار (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين الساعة التاسعة صباحا (08:00 بتوقيت جرينتش) لمناقشة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران اليوم السبت.

وطلبت روسيا عقد الاجتماع.

ويحق لأي عضو في المجلس الدعوة إلى اجتماع. وسيبدأ اجتماع الاثنين الطارئ قبل ساعة من الاجتماع الفصلي المقرر مسبقا للمجلس، والذي كان البرنامج النووي الإيراني مدرجا على جدول أعماله. وأكد دبلوماسيون عدم وجود أي مؤشرات على استهداف المنشآت النووية الإيرانية اليوم السبت.

(تغطية صحفية فرانسوا ميرفي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )