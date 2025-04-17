وكالة الطاقة الذرية تقول يجب إشراكها في محادثات إيران وأمريكا

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دبي (رويترز) – قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، وذلك قبل جولة ثانية من المحادثات بين الجانبين.

وأجرى جروسي، الذي وصل إلى طهران يوم الأربعاء، مناقشات مع وزير الخارجية الإيراني ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيراني بشأن سبل دعم الوكالة للمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقصف إيران في حال فشل المحادثات.

وقال جروسي “أنا على اتصال أيضا بالمفاوض الأمريكي لمعرفة كيف يمكن للوكالة أن تكون جسرا بين إيران والولايات المتحدة، وتساعد في تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات”، مضيفا أن التحقق من قبل الوكالة سيكون ضروريا لإثبات صلاحية أي اتفاق نووي.

وانسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، مما دفع إيران لاحقا إلى تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق، وتقليص إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأصدرت الوكالة في فبراير شباط تقريرا وصفت فيه الوضع الحالي بأنه “مثير للقلق البالغ” حيث تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من درجة صنع الأسلحة. ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.