وكالة فرانس برس تعتزم خفض عدد الموظفين وتقليص الإنفاق على الصحافيين في الخارج

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عرض رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس (ا ف ب) الجمعة خططه لخفض تكاليف الوكالة من خلال برنامج للتقاعد المبكر وتقليص الإنفاق على الصحافيين في الخارج.

وحذّر فابريس فريس الشهر الماضي من أن الوكالة بحاجة إلى توفير ما بين 12 و14 مليون يورو (13.8 و16.1 مليون دولار) بحلول نهاية عام 2026 بسبب انخفاض الإيرادات.

وفي حديثه مع ممثلين للموظفين الجمعة قال إنه يأمل في توفير ما بين 4 و5 ملايين يورو سنويا من خلال برنامج للتقاعد المبكر سيترك بموجبه 50-70 موظفا العمل بدون تعيين بديل منهم.

وأضاف أن التكاليف المرتبطة بشبكة الصحافيين في الخارج في وكالة فرانس برس ستُخفض أيضا بنحو 3 ملايين يورو سنويا، أي ما يعادل حوالى 10% من إجمالي التكاليف.

وسيتحقق ذلك عبر تقليل عدد الوظائف التي تتطلب مزايا خاصة بالصحافيين في الخارج، والتي تشمل عادة بدل سكن ورسوما مدرسية.

وقال فريس إن “وكالة فرانس برس ملتزمة بمسألة الصحافيين في الخارج”، ولكن “ليس بأي ثمن”.

وأضاف أن أجر صحافي متمرس يعمل في ألمانيا بمزايا صحافي يعمل في الخارج يعادل أجر أربعة صحافيين محليين في بداية مسيرتهم المهنية.

– تمويل خارجي –

وأوضح أن إجراءات خفض التكاليف تتطلب “تمويلا خارجيا”. وقد يعني ذلك الحصول على قرض من الدولة الفرنسية أو إعادة جدولة أقساط ديون قائمة أو قرضا مصرفيا.

وتأثرت وكالة فرانس برس، إحدى أكبر وكالات الأنباء في العالم، بالتباطؤ العالمي المستمر في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى عدة عوامل قصيرة الأجل.

وأوضح فريس الشهر الماضي أن المخاوف من الركود العالمي دفعت العديد من المشتركين إلى “الانتظار والترقب”، أو الى تأجيل قرارات الاستثمار أو خفض ميزانياتهم.

كما أثرت اقتطاعات التمويل التي أعلنتها الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب على مشتركي فرانس برس.

وفي هذا الصدد، أشار فريس الشهر الماضي إلى إلغاء ميتا (فيسبوك، إنستغرام، واتساب) برنامجها لتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة والذي شاركت فيه وكالة فرانس برس، وإلى “الإنهاء المفاجئ” للعقد مع إذاعة صوت أميركا العامة التي تسعى إدارة ترامب إلى تفكيكها.

وبعد سبع سنوات من النمو المتواصل ستنخفض “الإيرادات التجارية” لوكالة فرانس برس هذا العام بحوالى 8 ملايين يورو عن توقعات الميزانية، بحسب الإدارة.

في العام 2024 حققت وكالة فرانس برس ربحا صافيا قدره 200 ألف يورو، وبلغ حجم ايراداتها 326,4مليون يورو.

وبالإضافة إلى إيراداتها التجارية، تتلقى الوكالة تعويضات من الحكومة الفرنسية عن التكاليف المرتبطة بمهامها ذات المصلحة العامة (118,9 مليون يورو في 2024).

تُعدّ وكالة فرانس برس إحدى وكالات الأنباء العالمية الثلاث إلى جانب وكالتي أسوشيتد برس ورويترز.

وتوظف الوكالة 2600 متعاون من 100 جنسية، وتُقدّم أخبارا بست لغات.

وتُدار الوكالة بنظام خاص، فهي ليست شركة عامة، وليس لها مساهمون، وعملاؤها وبينهم الحكومة الفرنسية أعضاء في مجلس إدارتها.

بر-ادب/غد/ب ق