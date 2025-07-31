وكالة فرانس برس تواكب طائرة عسكرية أردنية ألقت مساعدات فوق غزة

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من طائرة للجيش الأردني من طراز سي-130، يلقي ثمانية جنود حزما كبيرة الواحدة تلو الأخرى فوق قطاع غزة حيث المجاعة تهدّد أكثر من مليوني شخص في ظل حرب متواصلة منذ قرابة 22 شهرا.

تُفتح المظلات التي عُلّقت بها الحزم المحمّلة بمواد غذائية ومساعدات أساسية، وتنزل الحزم التي طبع عليها العلم الأردني ببطء نحو القطاع المدمّر والمحاصر والغارق في العتمة.

يُسمح للصحافيين المتواجدين في الطائرة وبينهم صحافي من وكالة فرانس برس، بالتقاط صور العملية التي استمرّت ساعتين، بينها بضع دقائق فقط فوق قطاع غزة.

يمكن من الطائرة رؤية مساحات واسعة من الدمار في القطاع الفلسطيني حيث تخوض إسرائيل وحركة حماس حربا مدمّرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم لحماس على جنوب إسرائيل.

وانطلقت الطائرة العسكرية الأردنية من قاعدة الزرقا الجوية القريبة من عمان، ورافقتها طائرة إماراتية شاركت في عملية إنزال المساعدات.

تمّ إلقاء ثمانية طرود من الطائرة الأردنية يحتوي كل منها على طن واحد من المواد الغذائية، منها سكر وحليب أطفال وحبوب. وحصل الإنزال في منطقة قريبة من شارع الرشيد المحاذي لشاطىء غزة.

وأعلنت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي استئناف إلقاء المساعدات من الجو على غزة بالتزامن مع “تعليق تكتيكي” يومي محدود لعملياتها العسكرية في بعض مناطق القطاع.

وبالإضافة الى الأردن والإمارات اللذين نفّذا منذ ذلك الحين سلسلة عمليات، أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والمانيا عزمها إقامة “جسر جوي” مماثل لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية الى غزة. وألقت بريطانيا الثلاثاء أولى شحنات مساعدتها من الجو.

– تأثر –

داخل الطائرة، بدا التأثر واضحا على وجوه العسكريين.

وكان بعضهم يتمتم بكلمات تدعو الله الى أن “ينهي معاناة أهل غزة ويخفف عنهم ويصبّرهم”.

وقال قائد الطائرة الذي يحمل رتبة رائد والذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس “بين ما كنّا نراه عن غزة في التلفزيون وما نراه الآن، أي كيف كانت في السابق وكيف هي اليوم، فرق كبير. إنه مشهد مأساوي ومحزن جدا عندما نرى البنايات والمجمعات السكنية ممسوحة مسحأ”.

وأوضح أنه يتمّ إلقاء حزم المساعدات “من ارتفاع منخفض نوعا ما، بحدود الفي قدم، ونرى الناس يلحقون بالطائرة” حتى يبدأ إلقاء المساعدات. “هذا يدلّ الى أي حد وضعهم سيء”.

وتمنّى أن “يعمّ السلام العالم، وإن شاء الله تنتهي مأساة إخواننا في غزة”.

وبحسب بيان للجيش الأردني، ألقت الطائرة التابعة للقوات الجوية الإماراتية هي الأخرى ثمانية أطنان من المساعدات الغذائية.

واعتبر العاهل الأردني عبد الله الثاني الأربعاء أن “غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث”، مضيفا “أن جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة هول معاناة جسيمة كهذه”،

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء في كلمة خلال مؤتمر في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، “إن كانت الإنزالات الجوية ستنقذ حياة طفل فلسطيني واحد سنقوم بها، لأنها تستحق أن تنقذه”.

ودعت الأمم المتحدة الى “إغراق” غزة بالمساعدات لتجنّب المجاعة.

ستر-كط/غ ر