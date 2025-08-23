The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ولاية تكساس تقر خارطة جديدة لدوائرها الانتخابية بطلب من ترامب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

صادق برلمان ولاية تكساس نهائيا على خارطة جديدة للدوائر الانتخابية تعتمد تقسيما من شأنه أن يسمح للجمهوريين بالفوز بما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس الأميركي في واشنطن في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية عام 2026.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس ضغوطا علنية على المسؤولين الجمهوريين في هذه الولاية الجنوبية من أجل اعتماد هذا التقسيم الجديد بهدف الحفاظ على غالبيته الحالية الضيقة في الكونغرس.

ويتعين الآن على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إعلان هذه الخارطة الجديدة.

وعلق ترامب على منصته “تروث سوشال” الأربعاء “نحن في طريقنا لنيل خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، وحماية حقوقكم وحرياتكم وبلدكم نفسه”، مضيفا “تكساس لا تخذلنا أبدا”.

وحاول الديموقراطيون الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس، عرقلة إقرار الخارطة الانتخابية الجديدة من خلال مغادرة الولاية في مطلع آب/أغسطس لمنع تحقيق النصاب خلال جلسة التصويت، لكن الجلسة عقدت الأربعاء عند عودتهم.

وردّا على خطوة تكساس، باشرت ولاية كاليفورنيا التي يحكمها الديموقراطي غافين نيوسوم تدابير مماثلة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتيح للديموقراطيين الفوز بخمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، ما يسمح بالتعويض عن التراجع أمام الجمهوريين في تكساس.

بور/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
21 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية