ولي العهد السعودي وروبيو يناقشان الوضع في غزة بعد خطة ترامب

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أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ أيّ ترتيبات في قطاع غزة يجب أن “تسهم في الأمن الإقليمي”، وذلك خلال اجتماعه في الرياض الإثنين مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إنّ روبيو الذي وصل إلى العاصمة السعودية قادما من إسرائيل قبل ظهر الإثنين أكّد “أهمية التوصل إلى ترتيبات بشأن غزة تسهم في الأمن الإقليمي”.

وأضاف البيان أنّ روبيو وولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة، “أكدا مجددا التزامهما بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وضمان إطلاق حماس سراح جميع الرهائن، بما في ذلك المواطنون الأميركيون”.

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ ولي العهد وروبيو بحثا “مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار”، دون أنّ تقدم مزيدا من التفاصيل.

وجاء اللقاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة خصوصا إلى مصر والأردن، وهو ما رفضته الدول العربية ومن بينها السعودية بشكل قاطع.

وبدأ الاجتماع قبيل الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلّي واستمر لنحو ثلاث ساعات، وفق مسؤول بالخارجية الأميركية.

ويرافق روبيو مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وكان روبيو وصل صباح الإثنين إلى السعودية، المحطة الثانية من جولته الشرق أوسطية الأولى، آتيا من إسرائيل حيث أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ما يمنحه تفويضا مطلقا في قطاع غزة.

والتقى روبيو في وقت سابق نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ولم يدل المسؤولان بأي تصريحات.

لب-هت/ع ش/ود/بم