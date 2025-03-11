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ولي العهد السعودي وزيلينسكي بحثا جهود تحقيق السلام في أوكرانيا

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دبي (رويترز) – ذكر بيان مشترك يوم الثلاثاء نشرته وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعرضا الجهود المبذولة لتحقيق سلام “دائم وعادل وشامل” في أوكرانيا.

وأشار البيان المشترك إلى أن الأمير محمد وزيلينسكي “أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، بما فيها قطاع الطاقة، والصناعات الغذائية، والبنى التحتية”.

وأضاف البيان “عبر الجانبان عن تطلعهما لبحث فرص التعاون المشتركة في مجالات النفط، والغاز، ومشتقاتهما، والبتروكيماويات”.

ويزور زيلينسكي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المملكة منذ يوم الاثنين، ويجتمع مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون لإجراء محادثات مهمة في السعودية يوم الثلاثاء لإيجاد سبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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