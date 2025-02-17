ولي العهد السعودي ووزير خارجية أمريكا يبحثان مستقبل غزة بعد مقترح ترامب

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الرياض (رويترز) – قالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خططا تتعلق بقطاع غزة الفلسطيني خلال اجتماع يوم الاثنين.

ويزور روبيو الشرق الأوسط بعد أن أثار الرئيس دونالد ترامب غضب العالم العربي باقتراح إعادة توطين سكان غزة بعد الحرب في دول عربية أخرى وأن تقود الولايات المتحدة إعادة إعمار القطاع.

وقالت بروس في بيان عن الاجتماع بين روبيو وولي العهد “شدد الوزير على أهمية التوصل إلى ترتيب بشأن غزة يساهم في أمن المنطقة”.

وأضافت أن ولي العهد والوزير أكدا مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه الشهر الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، كما بحثا الوضع في سوريا ولبنان والبحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بحث في الرياض مع وزير الخارجية الأمريكي “مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية… والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار”.

ووصل روبيو إلى السعودية في وقت سابق من يوم الاثنين قادما من إسرائيل حيث بدأ أول جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وتأتي زيارة روبيو قبل اجتماع مرتقب بين مسؤولين أمريكيين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والذي من المقرر أن يركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا واستعادة العلاقات الروسية الأمريكية.

ولم يشر أي من بياني المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الأنباء السعودية إلى أي نقاش بشأن أوكرانيا.