ولي عهد أبوظبي والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفق بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي الأحد.

وجرى ذلك خلال استقبال دا سيلفا للشيخ خالد على هامش أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة “بريكس”.

وشهد اللقاء عرض مسار العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل، وما تميزت به على مدى أكثر من خمسة عقود من تنسيق متواصل وتعاون مثمر، مدعوم برغبة مشتركة من قيادتي البلدين في تطوير الشراكة نحو مستويات أكثر شمولا وفاعلية، بحسب البيان.

م ل