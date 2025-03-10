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ولي عهد السعودية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية أمريكا

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المستجدات الإقليمية والدولية خلال اجتماع في جدة يوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أنه تم خلال اللقاء “استعراض أوجه العلاقات الثنائية… وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار”.

وصل روبيو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة يوم الاثنين، قبل يوم من محادثات بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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