ولي عهد السعودية يلتقي وزير الخارجية الإيراني في جدة

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – التقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جدة يوم الثلاثاء، في أول زيارة للمسؤول الإيراني إلى المملكة منذ الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس إن عراقجي أجرى مباحثات “مثمرة” مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدفاع خالد بن سلمان.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال في وقت سابق إن عراقجي سيزور السعودية في طريق عودته من البرازيل لبحث السلام والأمن في المنطقة.

وتعد زيارة عراقجي للمملكة هي الأولى منذ انتهاء الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوما.