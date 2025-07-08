The Swiss voice in the world since 1935
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ولي عهد السعودية يلتقي وزير الخارجية الإيراني في جدة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – التقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جدة يوم الثلاثاء، في أول زيارة للمسؤول الإيراني إلى المملكة منذ الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس إن عراقجي أجرى مباحثات “مثمرة” مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدفاع خالد بن سلمان.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال في وقت سابق إن عراقجي سيزور السعودية في طريق عودته من البرازيل لبحث السلام والأمن في المنطقة.

وتعد زيارة عراقجي للمملكة هي الأولى منذ انتهاء الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوما.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
59 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
5 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا

هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بينها. برأيك، هل هذا القرار مبرر؟

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية