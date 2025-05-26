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ولي عهد دبي يصل إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية

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وصل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإثنين إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكان في استقباله في المطار، وزير الثقافة والرياضة والشباب العُماني ذي يزن بن هيثم آل سعيد، على رأس وفد رفيع المستوى، وفق ما أظهرت صُور نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وسيلتقي الشيخ حمدان خلال زيارته سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، وسيجري مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين العُمانيين بشأن سبل “تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي ضمن مختلف المجالات التنموية في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين”، بحسب بيان للمكتب الإعلامي.

ويرافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يتقدمه النائب الثاني لحاكم دبي الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمجموعة “الإمارات” الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ورئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

م ل/الح

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