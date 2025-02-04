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ويتكوف سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري في فلوريدا الخميس

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(رويترز) – قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في فلوريدا يوم الخميس.

ويأتي الاجتماع بينما يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة وسيتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة المقررة هذا الأسبوع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية