ويتكوف في إسرائيل والدفاع المدني في غزة يحصي عشرات القتلى

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وصل الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف الخميس الى اسرائيل بهدف “مناقشة المراحل المقبلة” للحرب في غزة مع الدولة العبرية، وذلك في ظل ضغط دولي غير مسبوق لعدد متنام من الدول التي تعهدت الاعتراف بدولة فلسطين.

وبعد 22 شهرا من الحرب على حماس، بات قطاع غزة المحاصر والمدمر مهددا ب”مجاعة شاملة” بحسب الامم المتحدة، وخصوصا أنه يعتمد في شكل اساسي على مساعدات انسانية تنقلها شاحنات او يتم القاؤها من الجو.

وتؤكد مصادر فلسطينية ان القتلى الذين يسقطون بالنيران او القصف الاسرائيلي باتوا يوميا بالعشرات.

وصباح الخميس، افاد مراسل لوكالة فرانس برس ان ثلاجة مستشفى الشفاء في شمال غزة كانت تضيق بعشرات الجثث التي تعود غالبيتها الى رجال قضوا الاربعاء بالرصاص فيما كانوا ينتظرون شاحنات تنقل مساعدات، بحسب عائلاتهم.

وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة أن 90 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا الليلة الماضية بنيران إسرائيلية، بينهم نحو 58 شخصًا أُطلق عليهم الرصاص خلال محاولة وكالات الإغاثة إيصال قافلة مساعدات غذائية حيوية للسكان.

وبحسب مراسل وكالة فرانس برس وشهود عيان، دخلت الشاحنات عبر حاجز زيكيم العسكري الإسرائيلي في طريقها إلى مستودعات تابعة لمنظمتي “المطبخ المركزي العالمي” وبرنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة.

وقد اندفع آلاف السكان لاعتراض الشاحنات قبل أن تتابع طريقها نحو المستودعات، وحصل إطلاق نار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن لا علم له بسقوط قتلى في الحادث، لكنه أقرّ بأنه أطلق “طلقات تحذيرية” بينما كان الغزيون يتجمعون حول الشاحنات.

وبسبب القيود الإعلامية في غزة وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، لا تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من الأرقام أو التفاصيل التي أوردها الدفاع المدني أو أطراف أخرى.

واعتبرت الامم المتحدة الاربعاء أن ظروف توزيع المساعدات على سكان غزة “غير كافية الى حد بعيد”، في ظل تعرض العديد من الشحنات التي تقلها لعمليات نهب.

والخميس، دعت وزارة الصحة في غزة السكان الى بذل ما في وسعهم لحماية وصول قوافل المساعدات والادوية في شكل آمن.

– “استسلام حماس” –

بعيد وصوله، التقى الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب مكتب الاخير.

وكتب ترامب صباحا على منصته تروث سوشال أن “الوسيلة الاسرع لوضع حد للازمة الانسانية في غزة هي ان تستسلم حماس وتفرج عن الرهائن”.

وكان ترامب اعرب عن قلقه بداية هذا الاسبوع من “مجاعة حقيقية” في غزة، في موقف لا يتقاطع الى حد بعيد مع حليفه نتانياهو.

وقبيل وصول الموفد الاميركي، تظاهر عشرات من الامهات واقرباء الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس امام مكتب رئيس الوزراء.

وكرر المتظاهرون مطالبة الحكومة الاسرائيلية بالتوصل الى “اتفاق شامل” يضمن الافراج عن 49 رهينة لا يزالون في غزة، بينهم 27 اعلن الجيش الاسرائيلي وفاتهم.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في تشرين الاول/اكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال الهجوم، لا يزال 49 في غزة، 27 منهم يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قضوا.

وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس ارتفاع حصيلة قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية الانتقامية إلى 60249 شخصا.

وأوردت الوزارة أيضا أن 9081 شخصا قتلوا منذ استأنفت اسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع في 18 آذار/مارس الفائت، فيما ارتفع عدد القتلى من منتظري المساعدات إلى 1330.

– كندا والاعتراف بفلسطين –

تأتي زيارة ويتكوف لاسرائيل بعد نحو اسبوعين من فشل مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل وحماس، ترعاها الولايات المتحدة وقطر ومصر، بهدف التوصل الى وقف لاطلاق النار.

واعلنت الحكومة الاسرائيلية الاحد ايقافا محدودا للعمليات العسكرية للسماح بايصال المساعدات الى القطاع المنكوب، حيث يعيش 2,4 مليون فلسطيني.

وحيال “العجز المستمر” لاسرائيل عن الحؤول دون وقوع كارثة انسانية في غزة، اعلنت كندا الاربعاء نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، محتذية بما سبق ان اعلنته فرنسا والمملكة المتحدة.

ونددت اسرائيل ب”حملة ضغط دولية مشوهة” غايتها “مكافأة حماس والاضرار بالجهود الهادفة الى التوصل لوقف النار في غزة”.

وذكرت الصحافة الإسرائيلية أنه في حال أقر ويتكوف بأن المحادثات مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وصلت إلى طريق مسدود، فإن نتانياهو سيضغط من أجل دعم أميركي لحملة ترحيل جماعي لفلسطينيي غزة.

وبحسب التقارير المنشورة، سيتم طرد مئات الآلاف الغزيين من القطاع، وستتولى الولايات المتحدة التفاوض مع دول ثالثة في المنطقة للموافقة على استقبالهم.

بور-ستر-هبا/لمى/ب ق