يمينيون متطرفون يطالبون بتعويض لإدانتهم في الهجوم على الكابيتول

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طالب خمسة أعضاء في جماعة أميركية من اليمين المتطرف عفا عنهم دونالد ترامب بعد إدانتهم لدورهم في الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن، بتعويض قدره 100 مليون دولار من وزارة العدل.

في شكواهم المدنية التي قدمت الجمعة أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، يزعم أعضاء جماعة “براود بويز” أنهم كانوا ضحية “الاضطهاد بدوافع سياسية” لمعاقبة أنصار الجمهوري دونالد ترامب الذي كان آنذاك في نهاية ولايته الأولى.

وبينهم إنريكي تاريو الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما، وهي أشد عقوبة صدرت في إطار هجوم السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما اقتحم المئات من أنصار ترامب بعد اتهامات بلا دليل بتزوير الانتخابات، المبنى لمنع التصديق على فوز الديموقراطي جو بايدن.

وأصيب أكثر من 140 من عناصر الشرطة واوقف نحو 1600 شخص وُجهت إليهم اتهامات ودين أكثر من 1270 منهم.

في اليوم الأول من ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/يناير، أصدر ترامب عفوا عنهم أو خفف أحكامهم إلى فترة السجن التي قضوها.

وقال الخمسة إن إدارة جو بايدن والمدعين المسؤولين عن الملف “استغلوا بشكل معيب ومسيء النظام القضائي الأميركي والدستور لمعاقبة وقمع حلفاء ترامب السياسيين”.

الشهر الماضي قررت الإدارة الجمهورية دفع خمسة ملايين دولار لعائلة امرأة قتلها عنصر شرطة بالرصاص خلال الهجوم على الكابيتول.

وكان يفترض أن يرفع الملف إلى القضاء لكن وزارة العدل تراجعت عن ذلك بعد فوز ترامب بالرئاسة العام الماضي وقررت التوصل إلى تسوية خارج المحاكم.

كل/ليل/ص ك