يهود سوريا يرغبون في إحياء إرثهم بعد انتهاء الحرب

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بعدما تضاءل عددهم في العقود الماضية من بضعة آلاف إلى سبعة أشخاص داخل سوريا، يحاول أفراد من الطائفة اليهودية بناء جسور التواصل مجددا لإعادة إحياء إرثهم الديني في البلاد العائد الى قرون قبل الميلاد.

للمرّة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، أدى يهود مقيمون في دمشق مع آخرين جاؤوا من الولايات المتحدة، صلاة جماعيّة قبل أيام في كنيس الإفرنج في العاصمة، معربين عن “فرحة لا توصف” بلقاء طال انتظاره، بعدما بات سفرهم الى سوريا متاحا مع انتهاء الحرب التي اندلعت في العام 2011، ووصول سلطة جديدة الى دمشق.

في بيته المبنيّ على الطراز الدمشقي القديم في حارة اليهود في دمشق، يقول رئيس الطائفة اليهودية في سوريا بخور شمنطوب لوكالة فرانس برس “كنّا تسعة يهود، توفّي منّا اثنان في الآونة الأخيرة”.

ويضيف الخيّاط السّتيني ذو اللهجة الدمشقية الصافية “أنا أصغرهم، الباقون مسنّون في بيوتهم”.

والتقى فريق من وكالة فرانس برس شمنطوب الذي يناديه جيرانه وأصدقاؤه باسم عيد، بعد عودته من دفن سيدة يهوديّة توفيت عن أكثر من تسعين عاما.

ويقول “بعد وفاة السيّدة فردوس رحمها الله، أصبح عددنا سبعة”، مشيرا بتأثّر إلى أن جارة فلسطينيّة لها اعتنت بها في أيامها الأخيرة.

وتتولى مؤسسات دفن الموتى الإسلامية غسل الموتى اليهود، قبل أن يدفنوا في مدافن خاصة بهم.

وألقى الصراع العربي الإسرائيلي بظلاله على الطوائف اليهوديّة في عدد من الدول العربيّة مثل سوريا ولبنان والعراق ومصر، وكثيرا ما دفعوا ثمن انتمائهم الى اليهودية، خصوصا في محطات بارزة أبرزها حرب العام 1967.

وتمتع اليهود الذين يعود وجودهم في سوريا إلى قرون قبل الميلاد، بحريّة ممارسة شعائرهم الدينية خلال حكم عائلة الأسد، وجمعتهم علاقات ودية مع جيرانهم السوريين.

لكن نظام الأسد الأب قيّد حركتهم داخل البلد ومنعهم من السفر حتى العام 1992، لينخفض بعدها عددهم من نحو خمسة آلاف إلى بضعة أفراد يتولّى شمنطوب رعاية شؤونهم، من دون ان يتعرضوا “لأي مضايقات” خلال حكم بشار الاسد.

مع الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، يروي شمنطوب أن أحد المسؤولين في الإدارة الجديدة زاره وطمأنه بعدم التعرّض للطائفة اليهودية وممتلكاتها.

ويأمل شمنطوب أن يتمكّن من إقامة جسر تواصل بين من بقي من اليهود في سوريا والآلاف المقيمين في الخارج لإحياء الإرث اليهودي السوري وترميم المعابد والممتلكات المنتشرة في مناطق عدة في البلاد.

على صفحته على موقع “فيسبوك”، ينشر الرجل صورا ومقاطع فيديو يلتقطها في حارة اليهود وفي المعابد اليهودية في دمشق، إضافة إلى أخبار الطائفة التي تكاد تقتصر على الوفيات. وتلاقي المنشورات تعليقات كثيرة من يهود سوريين مقيمين في الخارج يستذكرون أزقة حارتهم والحارات المجاورة.

– “شجرة اقتُلعت” –

على باب كنيس الإفرنج في حارة اليهود، أحد المعابد اليهودية التي تربو على العشرين في سوريا، يقول الحاخام السوري الأميركي يوسف حمرا (77 عاما) إن الصلاة التي أقيمت تحصل في المكان للمرة الأولى منذ عقود.

ويضيف الحاخام الذي وصل إلى سوريا قبل أيام في أول زيارة منذ ثلاثة عقود “أنا آخر حاخام خرج من سوريا، عشت في أميركا 34 سنة. نحن نحب هذا البلد، أكلنا وشربنا فيه”.

ويتابع “يوم تركت سوريا مع عائلتي، شعرت أني شجرة اقتُلعت من تربتها”.

ويقول هنري (47 عاما) “أنا سعيد جدا، (..) هذه أول زيارة لي منذ العام 1992، هذا الكنيس كان بيت اليهود كلهم، كان أول محطّة لليهود في الخارج حين يزورون سوريا”.

وانحسرت زيارات اليهود السوريين بشكل كبير مع اندلاع النزاع في العام 2011، وأقفلت كل الكُنُس أبوابها، فيما تعرّض كنيس النبي إيليا في حيّ جوبر الدمشقي للنهب والدمار بعدما شكّل محجّا لليهود من أنحاء العالم.

ومن ضمن المقتنيات المسروقة من الكنيس، لفافة توراة يُعتقد أنها من الأقدم في العالم.

وعبّر بخور شمنطوب عن “شعور لا يوصف” بعد مشاركته “الصلاة في جماعة”، مضيفا “أحتاج لوجود يهود معي في الحارة”، وآملا في أن “يعود اليهود إلى حارتهم وشعبهم”.

ويُعرب حمرا عن تردّده في العودة قائلا “حريّتي شيء، وارتباطاتي العائلة شيء آخر” بعدما استقرّت أسرته في بلاد المهجر، على غرار كل اليهود السوريين المغتربين، والذين يقول إن عددهم اليوم مع أولادهم وأحفادهم يُقدّر بنحو مئة ألف.

ويوضح “الإغراءات في الدول الغربية تجعل الكثير من اليهود لا يعودون”.

ولا يتوقّع بخور أن يتجاوب كثيرون مع دعوته إياهم الى العودة.

ويقول “ربما يأتون للزيارات والتجارة”، ولكن ليس للإقامة الدائمة. وهو يأمل في إنشاء متحف يخلّد ذكر اليهود السوريين في بلدهم.

ويضيف “في حال لم يعودوا ويتزوّجوا وينجبوا هنا، سننتهي قريبا”.

مون-خلص/لار/رض