يوروستار تعتزم تسيير رحلات بين لندن وفرانكفورت وجنيف في مطلع 2030

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أعلنت “يوروستار” الثلاثاء عزمها تسيير قطارات إلى وجهات جديدة “في مطلع ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين” مع رحلتين بين لندن وجنيف، ولندن وفرانكفورت، بالإضافة إلى خط آخر بين أمستردام وجنيف، وذلك بعد تسلمها قطارات جديدة ولمواجهة منافسيها.

تعتزم “يوروستار” شراء ما يصل إلى 50 قطارا يستطيع عبور نفق المانش بحلول العام 2030، وتطمح في نقل 30 مليون مسافر سنويا بحلول نهاية العقد.

قالت الرئيسة التنفيذية للشركة غويندولين كازيناف “يشهد الطلب على السفر بالقطار في أوروبا إقبالا كبيرا، ويرغب العملاء في السفر لمسافات أبعد بالقطار”.

هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الشركة رحلات مباشرة بين بريطانيا وسويسرا وألمانيا.

والإعلان عن رحلات جديدة بين لندن والقارة الأوروبية نادر نظرا لضرورة فتح مراكز حدودية بريطانية في المحطات المعنية، وتوظيف أفراد من الشرطة البريطانية لإجراء عمليات المراقبة.

ويعود آخر إعلان إلى العام 2020، مع افتتاح خط يربط بين لندن وأمستردام.

وفي نهاية العام 2023، أعلنت “يوروتانل”، الشركة المشغلة لنفق المانش، اكتمال دراسات السوق وتجهيز المحطات في فرانكفورت وكولونيا، داعية المشغلين إلى طرح وجهات جديدة.

وتوقعت الشركة المشغلة لنفق المانش استقبال مليوني مسافر سنويا بين لندن وألمانيا.

بالنسبة لجنيف، يصل الاحتمال إلى مليون مسافر سنويا، بحسب يوروتانل.

وستسهم القطارات الجديدة في زيادة عدد الرحلات بين لندن وباريس، مما يتيح جذب مليوني مسافر إضافي سنويا.

وتمتلك الشركة حاليا 51 قطارا، تستخدم 25 منها للربط عبر القناة.

كذلك، ستتم زيادة عدد الرحلات بين لندن وأمستردام إلى خمس يوميا بحلول أيلول/ديسمبر، في مقابل ثلاث الآن.

ويأتي اعلان “يوروستار” بالتزامن مع نشر نتائجها المالية لعام 2024، والتي أظهرت إيرادات بلغت 2 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي.

استقلّ نحو 19,5 مليون مسافر قطارات يوروستار العام الماضي، أي بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام 2023.

وتوفر الشركة رحلات دولية تربط بين فرنسا وبريطانيا ودول اتحاد البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ).

اجو/ريم/غ ر