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1.9 مليون زائر لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال رمضان وعيد الفطر

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بلغ عدد مرتادي مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال شهر رمضان وعيد الفطر، نحو مليون و900 ألف شخص بين مصلّ وزائر، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن عدد المصلين “بلغ 562 ألفا و632 مصليا”، فيما أدى “شعائر صلاة عيد الفطر المبارك 26 ألفا و25 مصليا، واستقبل الجامع 391 ألفا و11 زائراً خلال الفترة نفسها”.

وأضافت أن إجمالي ضيوف الجامع خلال إجازة عيد الفطر بلغ 122 ألفا و819 ضيفا، لافتة إلى أن عدد ضيوف الجامع شهد زيادة بنسبة أكثر من 10% مقارنة برمضان الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي مليونا و890 ألفا و144 شخصا.

بور/الح

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