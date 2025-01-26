100 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل إلى قطاع غزة منذ بداية الهدنة

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عبرت خمس قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء السبت أنّ “القوافل تتألف من 100 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 1442 طنا من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، وطرود الإغاثة، وخيم الإيواء، والاحتياجات الضرورية الأخرى”.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة، بحسب المصدر نفسه.

وأكّدت الوكالة أنّ “الفريق يحرص على متابعة كافة التفاصيل الميدانية لضمان سرعة وكفاءة توزيع المساعدات على الأشقاء الفلسطينيين”.

والأحد، دخلت الهدنة الهشة الهادفة إلى إنهاء الحرب المدمرة التي استمرت 15 شهرا في قطاع غزة أسبوعها الثاني.

هت/لين