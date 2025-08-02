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11 خيلا تتنافس على كأس رئيس الإمارات للخيول العربية الأحد في هولندا

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يحتضن مضمار” دوندخت” العشبي بمدينة لاهاي بمملكة هولندا الأحد، المحطة الثامنة من سلسلة سباقات كأس رئيس الإمارات للخيول العربية الأصيلة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت أنّ السباق يأتي ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين للسلسلة العالمية المرموقة.

ويعد سباق المحطة الهولندية الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي بمملكة هولندا، حيث تبلغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، ويشهد مشاركة 11 خيلا تمثل نخبة مرابط واسطبلات الخيل العربي في هولندا والقارة الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 مترا للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

تشارك حاملة لقب النسخة الماضية الفرس “فريدة بي” (المرتجز × هانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز، وقيادة الفارس ميركو سانا، كما تضم قائمة المشاركين نخبة من الأسماء القوية من بينها الباسو تي، وسكا دي ليجل، ودريم سيك، والزرقاء دي.إيه وقصر دي لاردوس، وبايسا، وبابيليون تي.

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