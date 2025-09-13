110 آلاف شخص احتشدوا في لندن بدعوة من شخصية يمينية متطرفة

شارك نحو 110 آلاف شخص في تظاهرة في لندن السبت، دعا إليها الناشط البريطاني اليميني المتطرف تومي روبنسون، ووصفت بأنها تظاهرة للدفاع عن “حرية التعبير”، في وقت تثير هذه القضية جدلا عاما في المملكة المتحدة.

وأعلنت شرطة لندن توقيف تسعة أشخاص خلال التظاهرة “في جرائم مختلفة” بعدما واجه عناصرها “عنفا غير مقبول”.

وأتت التظاهرة بعد احتجاجات مناهضة للهجرة جرت خلال هذا العام أمام فنادق تؤوي طالبي لجوء في بريطانيا، وترافقت مع حملات لناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال روبنسون أمام الحشد “الغالبية الصامتة لن تبقى صامتة بعد الآن. اليوم يُمثل بداية ثورة ثقافية”.

وأظهرت صور جوية بثتها محطات تلفزيون كما كبيرا من الأعلام البريطانية والإنكليزية في شوارع وسط لندن.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن المتظاهرين طالبوا بحرية التعبير وباستقالة رئيس الوزراء كير ستارمر، إلا أن المطالبة بمكافحة الهجرة غير النظامية تصدرت المشهد.

وقال المتظاهر ريتشي البالغ 28 عاما والآتي من بريستول مع ثلاثة أصدقاء “لستُ عنصريا، أنا ببساطة أراقب التحول الديموغرافي”، واصفا وصول المهاجرين غير النظاميين إلى المملكة المتحدة بأنه “غزو”.

وتابع الشاب الذي رفض الكشف عن اسمه الأخير “نريد استعادة بلدنا”، معتبرا أن تومي روبنسون “بطل”.

– “أنا قلق جدا” –

وكان تومي روبنسون (42 عاما)، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، أسّس “رابطة الدفاع الإنكليزية” السابقة، وهي مجموعة يمينية متطرفة عُرفت بشغب أعضائها.

وأدين روبنسون، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام عدّة مرات بينها بتهمة الإخلال بالنظام العام. وسُجن في العام 2018 بتهمة الازدراء بالمحكمة، ثمّ سُجن مجددا في العام 2024 لتكراره تصريحات تشهيرية بحق أحد اللاجئين.

وقال المتظاهر فيليب دودج، وهو خباز متقاعد جاء من شيفيلد مع زوجته مايجي “أنا قلق جدا”.

وأضاف “يتم توقيف أشخاص لأنهم تجرّؤوا على الحديث عن قضايا الهجرة أو النوع الاجتماعي. لم أتخيل يوما أن أرى ذلك في هذا البلد”.

وحملت المتظاهرة ماري وليامز صورة للمؤثر الأميركي المحافظ تشارلي كيرك والذي حشد دعم الشباب للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقُتل بإطلاق نار الأربعاء في الولايات المتحدة.

وصدم مقتله هذه الشابة اللندنية البالغة ثلاثين عاما لدرجة دفعتها إلى المشاركة في التجمع. وتحدث تومي روبنسون مرارا عن تشارلي كيرك على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إن التظاهرة شابتها عدة حوادث، بينها قيام متظاهرين بإلقاء مقذوفات على عناصر في الشرطة.

وأوضحت “تم الاعتداء على القوى الأمنية بالركل واللكم. والقيت زجاجات ومقذوفات” عليها “ما استدعى توقيف تسعة أشخاص حتى الآن”.

تزامنا حشدت تظاهرة مضادة دعت إليها منظمة “ستاند آب تو رايسيزم يو كاي” (Stand Up to Racism UK) المناهضة للعنصرية خمسة آلاف شخص.

وقالت المشاركة في هذه التظاهرة ديان أبوت لشبكة سكاي نيوز “من المهم جدا معارضة الفاشية. يجب أن نتضامن مع طالبي اللجوء ونُظهر وحدتنا”.

– بانون وزمور –

في الماضي، نجحت عدّة تظاهرات نظمها أنصار تومي روبنسون الذي يحظي بدعم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في جذب آلاف أو حتى عشرات آلاف الأشخاص، وهو ما حدث في تموز/يوليو 2024 عندما بلغ عدد المشاركين في أحد الاحتجاجات 20 ألفا إلى 30 ألف شخص، وفقا لتقديرات منظمة “هوب نات هايت” (Hope Not Hate) المناهضة للعنصرية.

وأعلن المنظمون مشاركة الكثير من الشخصيات اليمينية واليمينية المتطرّفة البريطانية والأجنبية في التظاهرة السبت، من بينها ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حزب “استرداد” (Reconquête) اليميني المتطرف الفرنسي إريك زمور.

وفي أوائل أيلول/سبتمبر، ألقت الشرطة القبض على أحد معدّي البرامج في مطار هيثرو في لندن، بتهمة بث رسائل معادية للمتحولين جنسيا، ما أدى إلى تأجيج الجدل بشأن حرية التعبير في المملكة المتحدة.

وغالبا ما يثير اليمين واليمين المتطرّف هذا النقاش، غير أنّه يرتبط أيضا بعمليات اعتقال مئات المحتجّين الذين يعبرون عن دعمهم لمجموعة “التحرك من أجل فلسطين” (Palestine Action) التي صنّفتها الحكومة على أنّها “منظمة إرهابية”.

ومن بين الاحتجاجات الأخيرة في العاصمة لندن، مسيرة مؤيدة للفلسطينيين حشدت 300 ألف شخص في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

