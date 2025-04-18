1155 مطية تشارك في انطلاق مهرجان المرموم التراثي في الإمارات

afp_tickers

1دقيقة

انطلقت فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن على ميدان المرموم في دبي، وسط مشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس.

وشهدت فعاليات اليوم الافتتاحي للمهرجان منافسة قوية بين 1,155 مطية، تنافست خلال 24 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، خُصصت الأشواط العشرة الأولى منها لهجن الإنتاج.

وتألقت “غزلان” المملوكة لسيف سعيد محمد بالكيلة العامري، بتحقيقها المركز الأول في الشوط الأول المخصص للحقاقة أبكار الإنتاج، بزمن بلغ 5:59:5 دقيقة.

وتمكن “رسلان” لأحمد محمد هاشل الشامسي من انتزاع ناموس الشوط الثاني للحقاقة جعدان الإنتاج، مسجلاً توقيتاً قدره 5:57:3 دقيقة.

أما الشوط الثالث للحقاقة أبكار الإنتاج، فقد شهد فوز “رهان” لسيف علي سالم العامري، التي قطعت المسافة في زمن قدره 6:02:2 دقيقة.

هت/دص