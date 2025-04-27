14 قتيلا ومئات الجرحى في انفجار ضخم في ميناء بجنوب إيران

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قُتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 750 بجروح السبت جراء انفجار ضخم هزّ ميناء الشهيد رجائي في جنوب إيران بحسب حصيلة جديدة، فيما واصلت فرق الطوارئ بحلول المساء جهود إخماد النيران في أكبر المرافئ التجارية للبلاد.

وقال وزير الداخلية اسكندر مؤمني عبر تلغرام “14 قتيلا و750 جريحا حتى الآن في انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس”.

وكان قد سُجّل في حصيلة سابقة مقتل ثمانية أشخاص.

ووقع الانفجار قرابة الظهر (08,30 ت غ). وبعد مضيّ أكثر من ساعات على الحادث، أكد التلفزيون الرسمي أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في إخماد النيران جراء الرياح القوية.

وأظهر بث مباشر للقناة، النيران تلتهم العديد من الحاويات في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان المطلة على الخليج، وتحليق مروحيات ومشاركتها في جهود الإطفاء ونقل الجرحى.

كما أظهرت لقطات أضرارا كبيرة في الميناء والطرق المؤدية إليه حيث تناثر الحطام، ومسعفين ينقلون مصابين على متن حمالات إلى سيارات الإسعاف. كما تسبب عصف الانفجار بتضرر عشرات الحاويات الحديد والشاحنات التي تفحّم بعضها بشكل شبه كامل، بينما كانت أخرى تلتهمها النيران بالكامل.

وأوضح وزير الداخلية من مكان الحادث أن تعزيزات من طهران ومدن أخرى يُنتظَر وصولها. وأضاف “نأمل في إخماد الحريق في الساعات المقبلة”.

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي الإيراني “اشتد الحريق في ميناء الشهيد رجائي، وهناك احتمال أن تمتد النيران الى مناطق أخرى وحاويات أخرى”.

وقال مسؤول جهاز الطوارئ في المحافظة مهرداد حسن زاده إن “المدارس والمكاتب والجامعات في بندر عباس ستغلق الأحد”. ويقع ميناء الشهيد رجائي حيث دوى الانفجار قرب مدينة بندر عباس الساحلية.

وأظهرت لقطات ملتقطة جوّا لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها، سحب دخان أسود كثيف تتصاعد من ثلاثة مواقع في الميناء.

وظهرت في شريط آخر على منصات التواصل، خمس شاحنات بيضاء محطمة بشكل شبه كامل، وخلفها النيران مندلعة في أحد العنابر. وسمع صوت الشخص الذي يصوّر الفيديو وهو يقول “شاحنتي دمرت بالكامل وصديقي لقي حتفه” بينما بدت جثة ممددة أرضا.

وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تعاطفه مع ضحايا الانفجار، مشيرا الى أنه “أصدر أوامر بالتحقيق في الوضع والأسباب”، ووجّه وزير الداخلية للتوجه الى الموقع.

وكان اسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في المحافظة، أوضح صباح السبت أن “انفجارا هائلا” وقع “في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق”.

ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك في الجمهورية الإسلامية أن “الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في منطقة الميناء”.

ويقع الميناء على مسافة نحو 23 كيلومترا غرب بندر عباس، وعلى مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي. وأوردت وكالة “إرنا” الرسمية أنه “أكبر وأكثر موانئ الحاويات في إيران تطورا ويضم 12 رصيف حاويات و30 رافعة وأنواع التجهيزات المتطورة، ويؤدي دورا محوريا في الاقتصاد البحري للبلاد”.

– عشرات الكيلومترات –

وأشارت وكالة فارس إلى أن دوي الانفجار سُمع على مسافة 50 كيلومترا من موقع الميناء، ونقلت عن شهود قولهم إن الأرض اهتزت جراء شدته.

وذكرت وكالة تسنيم أن “قوة موجة الانفجار كانت شديدة لدرجة أنها دمرت بالكامل مبنى إداريا قرب موقع الانفجار وسحقت العديد من السيارات في المنطقة”.

ولم يُعرف فورا عدد الموظفين الذين كانوا في الميناء لحظة وقوع الانفجار السبت، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في الجمهورية الإسلامية.

وأكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار “ليست له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة”.

وذكرت أن “المرافق الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل حاليا من دون انقطاع”.

وقدمت وزارة الخارجية السعودية تعازيها بضحايا الانفجار مبدية “استعدادها لتقديم أي عون”.

وجاء في بيان للخارجية الإماراتية أن أبوظبي تبدي “تضامنها وصادق تعازيها في انفجار ميناء بندر عباس”، مقدمة “خالص التعازي والمواساة لجمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم”.

من جهتها عبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان عن “تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومة وشعبا، في أعقاب الانفجار المؤسف الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس”.

وفي حين أن الحوادث والحرائق في المصانع والمعامل ليست أمرا غير معتاد في إيران، الا أن وقوع انفجار بهذا الحجم يبقى أمرا نادر الحدوث.

ومطلع نيسان/أبريل، قتل سبعة أشخاص جراء تسرب للغاز في منجم للفحم في محافظة سمنان شرق طهران.

وفي أيلول/سبتمبر، أدى انفجار في منجم للفحم في طبس في محافظة خراسان الجنوبية، إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.

وفي 2017، قُتل 43 عاملا في انفجار في منجم في مدينة آزادشهر بشمال إيران، ما أثار موجة غضب ضد السلطات.

سبر-بدم/كام/ب ق-جص