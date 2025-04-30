15 قتيلا في حريق شب في فندق قديم بكالكوتا

afp_tickers

3دقائق

دمر حريق لم يحدد مصدره فندقا متهالكا مكونا من ستة طوابق بالكامل في وسط كلكتا بشمال شرق الهند مساء الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 12 آخرين وفقا لآخر حصيلة نشرتها الشرطة.

اندلع الحريق في الطابق الأول من فندق ريتوراج الواقع في وسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، وسرعان ما انتشر إلى بقية المبنى.

وصرح قائد شرطة المدينة مانوج كومار فيرما لوكالة فرانس برس أن “الفندق تحول إلى فرن بعيد اندلاع الحريق … ويبدو أن العديد من الضحايا قضوا اختناقا”.

وأضاف أن فرق الاغاثة تمكنت من مساعدة عشرين شخصا لجأوا إلى سطح المبنى هربا من النيران.

وتابع المسؤول أن بين القتلى طفلين وامرأة، موضحا أن المصابين الـ12 الذين نقلوا إلى المستشفى يعانون من حروق متفاوتة الخطورة.

كان 88 من النزلاء في غرق الفندق البالغ عددها 42 غرفة عند وقوع الكارثة.

وقال أحد موظفي الفندق لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن “الوضع كان مأساويا”. وتابع “معظم نوافذ المبنى كانت مسدودة بالطوب”.

وأضاف أن “سحابة كثيفة من الدخان الأسود احاطت بالفندق على الفور. لم يعد بإمكاننا رؤية أي شيء، وكنا نشعر بالاختناق”.

وتابع “كانت الطريقة الوحيدة للهروب درج ضيق وتدافع النزلاء للخروج من الفندق”.

– “عيوب في الصيانة” –

وقال شاهد آخر يدعى ناندا موندال وهو مدير شركة يبلغ من العمر 64 عاما إن “الألواح المعدنية والبلاستيكية المستخدمة في الفندق كانت شديدة الاشتعال وساهمت في تأجيج ألسنة اللهب”.

وأضاف “قضى رجل أثناء محاولته الهروب عبر حافة ضيقة من المبنى”.

حرائق المباني شائعة في الهند بسبب نقص المعدات وعدم الامتثال على نطاق واسع لأنظمة السلامة.

العام الماضي قُتل ستة أشخاص في حادثة في فندق في باتنا بولاية بيهار في الشرق.

وأمرت سلطات كالكوتا فتح تحقيق لتحديد أسباب الكارثة.

وقال المسؤول في البلدية ساجال غوش الذي وصل إلى الموقع لوكالة فرانس برس “من الواضح أن ما حدث يعود للإهمال والنقص في الصيانة”.

وأضاف أن “هذا يطرح مجددا مسألة الإنشاءات غير القانونية ومعايير السلامة وتطبيقها في الفنادق الرخيصة في المدينة”.

وفي رسالة نشرها على حسابه على منصة إكس قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التعازي لأسر الضحايا وتمنى للجرحى “الشفاء العاجل”.

ستر/ليل/ص ك