21 قتيلا بحسب الحوثيين في ضربات أميركية استهدفت المتمردين باليمن

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه ضربات “حاسمة وقوية” السبت ضد الحوثيين في اليمن بعد تهديداتهم للتجارة البحرية، وهي ضربات أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل وفقا للمتمردين اليمنيين.

كما دعا ترامب في رسالة على شبكته الاجتماعية تروث سوشل، إيران إلى “الوقف الفوري” لدعمها للحوثيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن الذي مزقته الحرب.

وأفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للمتمردين مساءً أن “هجوما أمريكيا بريطانيّا” استهدف منطقة سكنية في مديرية شعوب بشمال صنعاء. وأفادت بأن هجوما مماثلا استهدف صعدة، معقل المتمردين في شمال اليمن. ولم تعلن لندن على الفور عن تنفيذ أي ضربات.

وقال الحوثيون إن عدد القتلى بلغ 20 هم تسعة في “عدوان أمريكي بريطاني” في منطقة الجرف بالعاصمة صنعاء، و12 في مناطق أخرى من اليمن.

وهي الغارات الأميركية الأولى على الحوثيين منذ تولّي ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير.

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في صنعاء بسماع ثلاثة انفجارات ومشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من منطقة سكنية شمال العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون. وطوقت قوات الأمن المنطقة فورا.

وفي بيان نشرته وكالة سبأ للأنباء، أشارت وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين إلى “استشهاد تسعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين معظمهم إصابته خطيرة في حصيلة أولية لغارات العدوان الأميركي البريطاني على العاصمة صنعاء”.

وذكرت قناة المسيرة أن “عدوانا أميركيا بريطانيّا بغارات استهدف حيا سكنيا في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء”. وأشارت لاحقا إلى أن غارات استهدفت محافظة صعدة معقل الحوثيين.

في وقت سابق السبت، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت “عملا عسكريا حاسما وقويا” ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وجاء في منشور لترامب على شبكة للتواصل الاجتماعي “سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا”، متهما الحوثيين بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.

وتوعد الحوثيون بالرد على الضربات التي استهدفت العاصمة صنعاء، ونقلت قناة المسيرة عن المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن “العدوان لن يمر من دون رد، وقواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”.

كما طالب ترامب إيران بأن “توقف فورا” دعمها “للإرهابيين الحوثيين” في اليمن.

من جهتها قالت حركة حماس في بيان “ندين بأشد العبارات العدوان الجوي الأميركي البريطاني الإجرامي الذي استهدف حيا سكنيا في العاصمة اليمنية صنعاء، ونُعِدّه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بالاعتداء على سيادة واستقرار اليمن الشقيق”.

ووفقا للمتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، فإن الحوثيين “هاجموا سفنا حربية أميركية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ عام 2023”.

والحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن منذ أكثر من عقد هم جزء من “محور المقاومة” الذي يضم جماعات موالية لإيران تعادي بشدة إسرائيل والولايات المتحدة.

وشنّ الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن خلال حرب غزة، قائلين إنهم ينفّذونها تضامنا مع الفلسطينيين.

وقد شلت هذه الهجمات الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نحو 12% من حركة الشحن العالمية، ما أجبر العديد من الشركات على اللجوء إلى طرق بديلة مكلفة.

– “جحيم”

وردا على هجمات الحوثيين، شنت الولايات المتحدة غارات عدة على أهداف حوثية، بعضها بدعم بريطاني.

وبعد وقف هجماتهم إثر دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، أعلن الحوثيون أنهم سيستأنفونها ضد السفن التجارية التي يرون أنها مرتبطة بإسرائيل.

ولم يتضمن منشور ترامب أي إشارة إلى النزاع المتّصل بإسرائيل، لكنه ركّز على هجمات سابقة شنّها الحوثيون على سفن البحرية الأميركية والتحالف الدولي وسفن تجارية.

وقال ترامب “إلى كل الإرهابيين الحوثيين، انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، بدءا من اليوم. إذا لم تفعلوا ذلك، فسينهمر عليكم الجحيم مثلما لم تروا من ذي قبل!”.

وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشل “لا تهددوا الشعب الأميركي ورئيسه (…) وطرق الملاحة البحرية العالمية. وإذا فعلتم ذلك، حذارِ، لأن أميركا ستحمّلكم كامل المسؤولية ولن نقدم إليكم هدايا”.

في وقت سابق هذا الشهر، أعادت الولايات المتحدة تصنيف حركة الحوثيين على أنها “منظمة إرهابية أجنبية”، وحظرت أي تعامل أميركي معها.

واستولى الحوثيون على صنعاء في عام 2014، وكانوا على وشك السيطرة على معظم أنحاء البلاد قبل أن يتدخل تحالف تقوده السعودية في العام التالي.

وتوقفت المواجهات إلى حد كبير منذ إعلان وقف لإطلاق النار في عام 2022، لكن عملية السلام الموعودة توقفت في ظل هجمات الحوثيين على إسرائيل وخطوط الشحن المرتبطة بالدولة العبرية.

دس/سام-جص