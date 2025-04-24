22 قتيلا في ضربات إسرائيلية على غزة بحسب الدفاع المدني ومصادر استشفائية

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أفاد الدفاع المدني ومصادر استشفائية في غزة الخميس بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا منذ الفجر، من بينهم عائلة مكوّنة من ستة أفراد.

استأنفت إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة في 18 آذار/مارس، بعد انهيار هدنة استمرت شهرين كانت قد أوقفت القتال موقتًا في القطاع المحاصر.

وأوضح الدفاع المدني إن ستة أفراد من عائلة واحدة هم زوجان وأربعة من أطفالهما، لقوا حتفهم جراء غارة جوية دمّرت منزلهم في شمال مدينة غزة.

وقُتل خمسة أشخاص عندما استُهدفت الخيام التي لجأوا إليها في مناطق مختلفة من القطاع، بحسب الدفاع المدني ومصادر استشفائية.

كذلك، قُتل تسعة أشخاص وأصيب آخرون في غارة استهدفت مركزا سابقا للشرطة في منطقة جباليا في شمال القطاع بحسب المستشفى الإندونيسي.

وأعلن عن مقتل شخصين آخرين جراء قصف منزل لعائلة النجار في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

منذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية، قُتل ما لا يقل عن 1928 شخصًا في غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 51305 منذ بدء الحرب، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقد اندلعت الحرب بعد هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل 1218 شخصًا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ستر-لمى/غ ر