25 قتيلا في ضربات روسية على أوكرانيا غداة مهلة منحها ترامب لوقف الحرب

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قتل 25 شخصا بينهم إمرأة حامل و15 سجينا في ضربة روسية في أوكرانيا ليل الاثنين الثلاثاء، حسبما أعلنت كييف الثلاثاء، غداة تشديد واشنطن ضغطها على موسكو لإنهاء حربها في هذا البلد.

كما افادت السلطات باصابة خمسين شخصا في الضربات. وجاء الهجوم غداة اعلان الرئيس الأميركي أنه سيقلص المهلة التي منحها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين الروسي من خمسين إلى “10 أو 12 يوما” لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تحت طائلة مواجهة عقوبات صارمة جديدة.

وشنت روسيا ثماني ضربات على منطقة زابوريجيا طالت السجن أدت إلى مقتل 16 نزيلا واصابة 43 آخرين، وفق إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي بقصف السجن معتبرا أن “الضربة كانت متعمدة ومقصودة وليست عرضية” مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن يكون الروس غير مدركين أنهم كانوا يستهدفون مدنيين في تلك المنشأة”.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ضرب “أهداف مدنية”، مؤكدا أن الجيش الروسي نفذ ضربات “على البنية التحتية العسكرية أو المرتبطة بالجيش” فقط.

واظهرت صور نشرتها وزارة العدل الأوكرانية حطاما متناثرا على الأرض حول مبنى في سجن بيلينكيفسكا الذي تحطمت نوافذه بفعل الانفجار.

وأكدت الوزارة عدم وجود خطر هروب للسجناء، نظرا لعدم تضرر مجمع السجن.

– “جرائم حرب” –

وأتت الضربة في ذكرى هجوم استهدف قبل ثلاث سنوات مركز اعتقال مماثلا في منطقة أوكرانية مُحتلة، نسبته كييف إلى موسكو وذكرت تقارير أنه أودى بعشرات الجنود الأوكرانيين الأسرى.

وكتب مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك على منصات التواصل الاجتماعي “يتعين على نظام بوتين الذي يوجه أيضا تهديدات ضد الولايات المتحدة من خلال بعض أبواقه، أن يتعرض لتدابير اقتصادية وعسكرية تجرده من قدرته على شن الحرب”.

وقال مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس إن 274 شخصا، جميعهم أوكرانيون، كانوا محتجزين في السجن المستهدف حيث كان يعمل 30 موظفا وقت الهجوم، وأن أي أسير حرب روسي لم يكن فيه.

وقال أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينتس إن الهجوم على زابوريجيا دليل آخر على “جرائم الحرب” الروسية.

وكتب على منصات التواصل الاجتماعي “ينبغي ألا يفقد الأشخاص المحتجزون في مراكز اعتقال حقهم في الحياة والحماية”.

– “الكرملين اخذ علما” –

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 37 مسيّرة وصاروخين ليلا مضيفا أن أنظمته للدفاع الجوي أسقطت 32 من تلك المسيّرات.

وادت الضربات الروسية إلى مقتل ستة اشخاص في منطقة خاركيف (شمال شرق) وثلاثة آخرين، بينهم حامل، في هجمات على منطقة دنيبروفبيتروفسك حيث تضرر مستشفى، بحسب مسؤولي الحكومة الإقليمية.

وفي جنوب روسيا قتل شخص في ضربة بمسيرة أوكرانية، على ما قال الحاكم الإقليمي بالإنابة يوري سليوسار على تلغرام الثلاثاء.

رغم هذه الضربات القاتلة الجديدة في أوكرانيا، أكد الكرملين الثلاثاء أنه لا يزال “ملتزما” تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى انه “أخذ علما” بإنذار ترامب.

لكن المتحدث باسم الكرملين أكد أن روسيا تعتزم مواصلة “الحفاظ على مصالحها”، بينما تطالب موسكو كييف بالتنازل عن أربع مناطق، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014 والتخلي عن طلب انضمامها إلى حلف شمال الاطلسي.

واستمرت آخر جولة مفاوضات روسية-أوكرانية مباشرة في إسطنبول الأسبوع الماضي أقل من ساعة، بقيت فيها مواقف البلدين “متباعدة” حيال إنهاء الحرب لكنها شهدت اتفاقا جديدا على تبادل أسرى وجثث قتلى.

وأسف الناطق باسم الرئاسة الروسية الثلاثاء لـ”تباطؤ” تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، مؤكدا أن بلاده “مهتمة بدينامية” أفضل في هذه العملية.

بور-جبر/دص-غد-ريم/ب ق