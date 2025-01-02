27 قتيلا على الأقل وإنقاذ العشرات في غرق قاربين للمهاجرين قبالة تونس

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(رويترز) – قال الحرس الوطني في تونس يوم الخميس إن خفر السواحل انتشل جثث 27 مهاجرا أفريقيا بعد غرق قاربين لدى محاولة عبور البحر المتوسط قبالة ساحل البلاد.

وغرق القاربان قبالة ساحل صفاقس وهي نقطة انطلاق يستخدمها عادة المهاجرون الأفارقة.

وفي الشهر الماضي، انتشل خفر السواحل التونسي جثث نحو 30 مهاجرا في واقعتين منفصلتين لدى محاولة المهاجرين الإبحار صوب أوروبا.

وقال الحرس الوطني يوم الخميس إن خفر السواحل أنقذ 87 كانوا على متن القاربين اللذين غرقا قبالة صفاقس.

وتواجه تونس صعوبات في التعامل مع أزمة مهاجرين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وحلت محل ليبيا كنقطة انطلاق أساسية بالنسبة لتونسيين ولأفراد من دول أفريقية أخرى يحاولون الوصول إلى أوروبا أملا في حياة أفضل.