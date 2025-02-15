3 رهائن إسرائيليين يعودون من غزة يوم السبت مع صمود وقف إطلاق النار

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القدس (رويترز) – من المتوقع أن يعود الرهائن الإسرائيليون يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبنوف من غزة يوم السبت بعد أن ساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار وقف إطلاق النار الهش الذي أوقف القتال منذ ما يقرب من شهر.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الثلاثة سيتم إطلاق سراحهم مقابل 369 سجينا ومعتقلا فلسطينيا، الأمر الذي يخفف المخاوف من احتمال انهيار الاتفاق قبل نهاية وقف إطلاق النار الذي يستمر 42 يوما.

وألقي القبض على ديكل حن، وهو أمريكي إسرائيلي، وتروبنوف، وهو روسي إسرائيلي، وهورن، الذي اختطف شقيقه إيتان أيضا، في تجمع نير عوز السكني، أحد التجمعات السكنية المحلية حول قطاع غزة الذي اجتاحه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وكانت حماس هددت في وقت سابق بعدم إطلاق سراح المزيد من الرهائن بعد أن اتهمت إسرائيل بانتهاك شروط وقف إطلاق النار من خلال منع دخول المساعدات إلى غزة، مما أثار تهديدات مضادة باستئناف القتال من جانب إسرائيل التي استدعت قوات الاحتياط ووضعت قواتها في حالة تأهب قصوى.

وأثار المظهر الهزيل والروايات حول سوء معاملة الرهائن الثلاثة الذين تم إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي غضب الإسرائيليين، ولكن كانت هناك أيضا احتجاجات كبيرة تطالب الحكومة بمواصلة الاتفاق لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.

كما خيمت على احتمالات صمود وقف إطلاق النار دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نقل الفلسطينيين بشكل دائم من غزة، وتسليم القطاع إلى الولايات المتحدة لإعادة تطويره، وهي الدعوة التي رفضتها بشدة الفصائل الفلسطينية والدول العربية.

وافقت حماس الشهر الماضي على تسليم 33 رهينة إسرائيلية، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، خلال وقف إطلاق نار مدته ستة أسابيع تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في غزة.

وقبل يوم السبت، تم إطلاق سراح 16 من أصل 33 رهينة إسرائيلي، إلى جانب خمسة تايلانديين تم تسليمهم في عملية إطلاق سراح غير مقررة. وبذلك، بقي 76 رهينة في غزة، ويعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة.