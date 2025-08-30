The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

3 قتلى في حريق خلال احتجاجات في إندونيسيا على مقتل شخص دهسا بسيارة شرطة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
5دقائق

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بحريق أشعله متظاهرون في مبنى مجلس محلي في مدينة ماكاسار في شرق إندونيسيا، وفق ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس السبت، بعد اندلاع تظاهرات في أنحاء البلاد عقب مقتل سائق دراجة أجرة نارية بعدما صدمته سيارة شرطة.

وهزت احتجاجات الجمعة مدنا رئيسية في إندونيسيا بما فيها العاصمة جاكرتا بعد انتشار فيديو يظهر سائق دراجة أجرة نارية يتعرض للدهس بواسطة مركبة شرطة خلال تظاهرات سابقة نظمت للاحتجاج على الأجور المنخفضة والامتيازات التي تقدم للمسؤولين.

وتحولت الاحتجاجات في ماكاسار، كبرى مدن جزيرة سولاويسي الواقعة شرقا، إلى فوضى خارج مبنيَي المجلس الإقليمي والمجلس المحلي للمدينة اللذين أضرمت النيران فيهما وفي مركبات متوقفة بينما ألقى متظاهرون الحجارة وعبوات حارقة.

وقال المسؤول في مجلس مدينة ماكاسار رحمت ماباتوبا لوكالة فرانس برس “توفي ثلاثة أشخاص نتيجة الحريق الذي اندلع في مبنى المجلس. توفي اثنان في الموقع في حين توفي الثالث في المستشفى. حوصروا في المبنى المحترق”، متهما المتظاهرين باقتحام المكتب لإشعال النار فيه.

وأضاف “في التظاهرات السابقة كان المحتجون يكتفون بإلقاء الحجارة أو حرق إطارات أمام المكتب. لم يقتحموا المبنى أو يحرقوه أبدا”.

وكان اثنان من الضحايا موظفين في المجلس المحلي والثالث موظفا حكوميا.

وأوضح المسؤول أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحريق وهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وظهر مئات الأشخاص في لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية وهم يهتفون ويصفقون فيما كانت النيران تشتعل في المبنى الجمعة وسط تواجد محدود لقوات الأمن.

وسُمع رجل يصرخ “هناك أشخاص في الطابق العلوي!”. 

وفي لقطات تحققت منها وكالة فرانس برس، شوهد حطام متفحم يتساقط من سطح مبنى مجلس المدينة المحاط بأشجار النخيل، بينما كانت النيران تتصاعد من السيارات. 

وفي الداخل أضرم المتظاهرون عدة حرائق فيما كانت أجزاء من المبنى تنهار  بينما حطم آخرون الزجاج وهتفوا “ثورة”. 

وبحلول السبت، بدا المبنى كتلة أنقاض تحيط به عشرات السيارات المتفحمة، فيما تجمع حشد من السكان المحليين لتفقد الموقع، حسبما أظهرته لقطات بثتها وسائل إعلام محلية. 

وأظهرت صور أخرى مبنى مجلس مقاطعة سولاويزي الجنوبية مشتعلا خلال الليل. وحاول متظاهرون تحطيم البوابة واقتحام المبنى. 

ولم ترد شرطة ماكاسار سولاويزي الجنوبية بعد على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

– اختبار برابوو –

وفي العاصمة جاكرتا الجمعة تجمع مئات الأشخاص أمام مقر وحدة الشرطة “بريموب” التي حملّوها مسؤولية مقتل سائق الدراجة النارية عفان كونياوان، وألقوا مفرقعات باتجاهها ليرد عناصرها بالغاز المسيل للدموع.

وحاولت مجموعة من المتظاهرين تحطيم أبواب الوحدة وتمكنت من تمزيق لافتة من واجهة المبنى في مشاهد فوضوية.

وقالت الشرطة لصحافيين إن السلطات تستجوب سبعة عناصر من الشرطة على علاقة بمقتل عفان.

وهذه الاحتجاجات هي الأكبر والأكثر عنفا منذ تولي برابوو سوبيانتو الرئاسة، وتشكل اختبارا مهما له بعد أقل من عام من تسلمه منصبه. ودعا الرئيس إلى الهدوء وأصدر أمرا بإجراء تحقيق ومحاسبة العناصر المتطورين.

وفي رسالة نشرها عبر إنستغرام  الجمعة، قال برابوو إن الحكومة “ملتزمة ضمان سبل العيش” أسرة السائق، ونشر صورا له معهم في منزلهم.

وكان برابوو تعهّد تحقيق نمو سريع بدعم من الدولة، لكنه واجه احتجاجات للمطالبة بخفض كبير في ميزانية الحكومة لتمويل سياساته الشعبوية بما فيها برنامج وجبات مجانية بقيمة مليار دولار.

واتسعت رقعة الاحتجاجات الجمعة لتشمل مدنا رئيسية أخرى في إندونيسيا، بما فيها يوغياكارتا وباندونغ وسيمارانغ وسورابايا في جزيرة جاوا وميدان في مقاطعة سومطرة الشمالية.

ستر-دسا/الح-غد/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
58 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية