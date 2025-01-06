3 قتلى في هجوم بإطلاق النار على مركبات بالضفة الغربية المحتلة

afp_tickers

4دقائق

قال الجيش الإسرائيلي ومسعفون الإثنين إن مسلحين أطلقوا النار على مركبات بينها حافلة ركاب بالقرب من قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وقع الهجوم قرب قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية.

وأكدت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء مقتل ثلاثة أشخاص “هم امرأتان ورجل”. وأضافت أن القتيلتين في الستينيات من العمر في حين أن القتيل الثالث عمره حوالى أربعين عاما.

وأفاد الجيش الإسرائيلي إن قواته “تلاحق الإرهابيين وتقيم الحواجز وتطوق عدة بلدات في المنطقة” لاعتقال المنفذين. موضحا أن الهجوم استهدف حافلة وسيارات مدنية.

وقالت خدمة الإسعاف إن مسعفيها نقلوا ثمانية أشخاص إلى المستشفى بينهم السائق الذي وصفت حالته بالخطيرة وعمره 63 عاما.

وقال المسعف إفيخاي بن زرويا في بيان “كان هجوما قويا، طال عدة مواقع وأصيبت المركبات والحافلة بطلقات نارية”.

وأوضح “خلال عمليات البحث الأولية عن الضحايا، عثرنا على امرأتين في الستين من العمر في سيارة … مصابتين بطلقات نارية وأعلنا وفاتهما”.

– “التحرك بشدة” –

وأظهرت صورا لوكالة فرانس برس قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي منتشرة بالقرب من قرية الفندق حيث وقع الهجوم بالإضافة إلى مركبات الإسعاف.

وأظهرت الصور مركبة خاصة تهشم زجاجها جراء إطلاق النار كما ظهرت آثار الرصاص على حافلة كبيرة وسط الشارع.

من جانبه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس “وجهتُ الجيش الإسرائيلي للتحرك بشدة في أي مكان تقود إليه آثار القتلة”. وأضاف “من يسير على طريق حماس … سيدفع ثمنا باهظا”.

أما وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير فأكد أن “حياة المستوطنين أهم من حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية”.

وقال “يجب أن نتوقف عن التوهم بوجود شريك للسلام، ونتذكر أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وأن نوقف كل تعاون معها ونقيم أكبر عدد ممكن من نقاط التفتيش ونغلق الطرق”.

من جهته، أكد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يقيم في مستوطنة “كدوميم” القريبة من موقع الهجوم “يجب أن تصير الفندق ونابلس وجنين مثل جباليا (في غزة)، حتى لا تواجه كفر سابا (وسط إسرائيل) … ما حل بكفر عزة” في إشارة إلى أحد التجمعات السكانية في جنوب إسرائيل التي طالها هجوم حماس العام الماضي.

فلسطينيا، قالت حركة حماس أن العملية “تؤكد أن المقاومة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية”.

أما حركة الجهاد الإسلامي التي “باركت” العملية فاعتبرت أنها “رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة والضفة المحتلة”.

تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد هجوم حماس المباغت على إسرائيل.

ووفقا لوزارة الصحة في رام الله، قُتل ما لا يقل عن 818 فلسطينيا في الضفة الغربية في هجمات للجيش الإسرائيلي أو برصاص مستوطنين، منذ ذلك الوقت.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.

بور-ها/ص ك