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350 عملاً فنياً تزين جدران الشندغة في دبي

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يشهد حي الشندغة ضمن النسخة الـ13 من مهرجان “سكة للفنون والتصميم” في دبي عرضاً فنياً لأكثر من 350 عملاً فنياً وتركيباً ضمن تشكيلة واسعة من الجداريات الملهمة والأعمال الفنية والمنحوتات المبتكرة التي تزين ساحات وجدران هذا الحي التاريخي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الأحد أنّ الأمر “يضيف سحراً تاريخياً إلى هذا الحي العريق”.

وأوردت أنّ المهرجان يندرج تحت استراتيجية “جودة الحياة في دبي”، ويستمر حتى 9 شباط/فبراير الحالي بمشاركة نخبة من الفنانين المبدعين، المميزين بتفرد توجهاتهم الفنية، سواء من المواطنين أو المقيمين في الدولة ودول الخليج.

وتأتي هذه الفعاليات لتعزز من رؤية “دبي الثقافية”، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، بحسب الوكالة.

ويمثل هذا الحدث فرصة لاكتشاف إبداعات تجسد التنوع الثقافي والفني، وتساهم في دفع عجلة الفن والإبداع نحو آفاق جديدة.

ويقدم مهرجان “سكة للفنون والتصميم” 13 جدارية متنوعة تبرز أفكاراً وأساليب فنية غنية.

 وتتميز جدارية “تراث الليل” للفنانة إيمان الراشدي بالهوية الإماراتية، بينما تعكس “لعبة الطفولة” لبيريهان العشماوي الإبداع الطفولي وتجسد جدارية “روابط متجذرة” لكريم جباري قصائد نزار قباني، و”أحلم بكبر” لنوي بيرو تطور دبي، بحسب نفس المصدر.

هت/دص

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