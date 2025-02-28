4 قتلى بتفجير انتحاري في جامعة دينية باكستانية ارتادها قادة من طالبان

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قُتل أربعة أشخاص الجمعة في تفجير انتحاري استهدف دار العلوم الحقانية وهي بمثابة جامعة ارتادها عدد من أبرز قادة حركتي طالبان الأفغانية والباكستانية، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

وقع التفجير الذي قُتل فيه حميد الحق مدير الدار أثناء التجمع لتأدية صلاة الجمعة في دار العلوم الحقانية في أكورا خاتاك على مسافة نحو 60 كيلومترا شرق بيشاور.

وقال قائد شرطة المنطقة عبد الرشيد لوكالة فرانس برس “استُشهد حميد الحق ويبدو أنه كان هدف الانتحاري”، مضيفا أن التفجير أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 بجروح.

وقال الشرطي نور علي خان لوكالة فرانس برس إن “الانفجار كان قويا”، مضيفا “وقع الانفجار في الصف الأول أمام الإمام … وقت الصلاة، لكن ليس من الواضح إذا وقع أثناء وقوف الناس للصلاة”.

ويطلق على المؤسسة وصف “جامعة الجهاد” لأن عددا من قادة حركة طالبان الأفغانية ارتادوها.

ومن أبرز من درس فيها مؤسس طالبان الملا عمر وجلال الدين حقاني مؤسسة شبكة حقاني التي نفذت بعض أكبر الهجمات وأكثرها دموية خلال عقدين من الحرب في أفغانستان.

ويدرس في الدار، وهي من أقدم الجامعات الدينية في باكستان، نحو أربعة آلاف طالب توفر لهم المؤسسة الطعام واللباس والتعليم مجانا.

على مدى عقود، اعتبرت المدارس الدينية الباكستانية حاضنات للتشدد نظرا لتأثيرها على عشرات آلاف الباكستانيين واللاجئين الأفغان.

لا/الح-ح س/ص ك