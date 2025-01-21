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66 قتيلا في حريق في فندق بمنتجع للتزلج في تركيا

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أن 66 شخصا قتلوا وأصيب 51 آخرون في حريق اندلع في فندق ليل الثلاثاء في منتجع للتزلج وسط تركيا وتم إخماده.

وقال الوزير الذي زار الموقع إن “عدد القتلى في حريق الفندق ارتفع إلى 66 شخصا، فيما أصيب 51 شخصا أحدهم في حال الخطر”.

وبحسب الوزير، بات “الحريق الآن تحت السيطرة وعمليات التبريد” مستمرة.

وأكد أن الحريق اندلع بعد الثالثة فجرا (بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش)وأن 238 نزيلا كانوا في فندق “غراند كارتال” الفخم المؤلف من اثني عشر طابقا في منتجع كارتالكايا للتزلج على بعد 170 كيلومترا شرق أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن النيران انتشرت بسرعة إلى بقية المبنى بسبب الكسوة الخشبية الخارجية، وأظهرت صور ألسنة لهب كبيرة تتصاعد من النوافذ العلوية والسقف وأعمدة من الدخان الأسود.

ولم يعرف بعد سبب الحريق لكن الناجين عبروا عن مشاعر الغضب ونددوا بالإهمال.

اعتقلت السلطات التركية الثلاثاء أربعة مشتبه بهم بينهم صاحب الفندق.

وكتب وزير العدل يلماز تونش على منصة إكس “في إطار تحقيق يقوده ستة مدعين، تم اعتقال أربعة أشخاص بينهم صاحب الفندق”.

فو/ليل/ص ك

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