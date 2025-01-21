66 قتيلا و51 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا

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من ميرت أوزكان وحسين حياة سيفر

كارتال قايا (تركيا) (رويترز) – أدى حريق شب في فندق بمنتجع كارتال قايا للتزلج في منطقة بولو الجبلية في تركيا إلى مقتل 66 شخصا وإصابة 51 يوم الثلاثاء بعد أن اضطر نزلاء مذعورون إلى القفز من النوافذ بعد منتصف ليلة الاثنين.

وقال مولود أوزير، الذي شهد الحريق في المنتجع، “كان مثل نهاية العالم. ابتلعت ألسنة اللهب الفندق على الفور في حوالي نصف ساعة”.

وقالت السلطات إن الحريق شب في طابق به مطعم فندق جراند كارتال المؤلف من 12 طابقا حوالي الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش).

وأحاطت عدة عربات إطفاء وسيارات إسعاف بالمبنى المتفحم ذي الواجهة الخشبية، وتدلت أغطية الأسرة البيضاء المربوطة معا من ثلاث نوافذ على الأقل في الطابق العلوي حيث حاول أشخاص الفرار.

وقال عمر سكراك الذي شهد الحريق والموظف في فندق مجاور “بدأ الأشخاص في القفز وهم مذعورون. قفز صديق من الطابق الحادي عشر، رحمه الله”.

وأضاف لرويترز “حاولوا النزول باستخدام أغطية الأسرة. تمزقت الأغطية حينما حاول صديق (النزول)… وسقط على رأسه للأسف”. وتابع “كان أحد الآباء يصرخ من أجل طفله البالغ عاما واحدا، ‘سألقي ابني وإلا سيحترق‘”.

وذكر نزلاء الفندق لقنوات تلفزيونية أنهم فروا من خلال الممرات الممتلئة بالدخان وأنهم لم يسمعوا أي أجراس إنذار.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن 238 نزيلا كانوا في الفندق الواقع عند سفح عدة منحدرات للتزلج عندما اندلع الحريق الذي ظل مستمرا حتى بعد الظهيرة.

وأضاف من الفندق مقدما تعازيه ومعلنا إخماد الحريق “أعبر عن مواساتي لكم في هذا الألم الذي لا يمكن وصفه”.

وقال “بما أن الجزء الخلفي من الفندق يقع على منحدر، فلا يمكن تنفيذ جهود إطفاء الحريق إلا من الواجهات الأمامية والجانبية”.

وأضاف الوزير أن فرق الإطفاء بدأت في مكافحة الحريق بعد حوالي 45 دقيقة من تلقيها أول بلاغ باندلاعه.

ويجري التحقيق في أسباب الحريق الذي تزامن مع عطلة الدراسة على مستوى البلاد، وهي الفترة التي يتوجه فيها عادة المتزلجون من إسطنبول وأنقرة القريبتين إلى جبال بولو.

وقال وزير العدل يلماز تونج في منشور على منصة إكس إن السلطات اعتقلت أربعة، منهم مالك الفندق، في إطار التحقيق.