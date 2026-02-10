71,3 مليار دولار قيمة الصادرات الصناعية للإمارات في 2025

سجّلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 262 مليار درهم (71,34 مليار دولار) للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الأمر يعد “مؤشرا على فاعلية السياسات الصناعية التي تبنتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية”.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات المتوسطة والعالية التقنية 92 مليار درهم (25 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم (24,5 مليار دولار) لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، ما اعتبرته الوكالة “يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية”.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنّ “العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية… فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية”.

