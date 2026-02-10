The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

71,3 مليار دولار قيمة الصادرات الصناعية للإمارات في 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سجّلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 262 مليار درهم (71,34 مليار دولار) للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الأمر يعد “مؤشرا على فاعلية السياسات الصناعية التي تبنتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية”.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات المتوسطة والعالية التقنية 92 مليار درهم (25 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم (24,5 مليار دولار) لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، ما اعتبرته الوكالة “يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية”.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنّ “العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية… فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية”.

هت/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية