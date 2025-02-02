747 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في دبي في 2024

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي بلغ 747,1 مليون راكب عام 2024، مقارنة بنحو 702 مليون راكب عام 2023، مسجلا نموا بنسبة 6,4%، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وتشمل وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك كل من مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبارات والفيري والتاكسي المائي)، والتنقل المشترك (مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز).

وبلغ المتوسط اليومي لعدد الركاب أكثر من مليوني راكب، مقارنة بنحو (1,92) مليون راكب عام 2023، بينما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) 19 مليون راكب، وعدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، 153 مليون رحلة، منها أكثر من 115 مليون رحلة لمركبات الأجرة، وحوالي 32 مليون رحلة لوسائل التنقل المشترك، بحسب المصدر نفسه.

واستحوذ شهرا تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر على الرقم الأعلى في عدد الرحلات بواقع 14,1 مليون رحلة لكل منهما، وسجل شهر ترشين الثاني/نوفمبر من عام 2024، أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى خلاله نقل قرابة 69,9 مليون راكب، وحل شهر تشرين الأول/أكتوبر ثانياً بـحوالي68,4 مليون راكب، ثم شهر كانون الأول/ديسمبر بـحوالي 68 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 54 و65 مليون راكب.

هت/ح س