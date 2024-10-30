「垃圾岛」说激怒波多黎各人 拉美裔怒喊移民让美国伟大

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（法新社宾州艾伦敦29日电） 在以西语裔为主的宾州艾伦敦市（Allentown），一小群自豪且热情的抗议者今天在美国共和党总统候选人川普的最新一场造势集会外，高喊「移民让美国伟大」。

他们不仅针对前总统川普竞选口号「让美国再次伟大」喊出「移民让美国伟大」，也高呼「川普滚开」，反映拉丁美洲裔人士对川普益发感到不满，尤其是来自波多黎各的拉美裔。一名喜剧演员上周末在纽约为川普助选时，讽刺波多黎各是「垃圾岛」。

60岁的销售员费盖罗亚（Ivet Figueroa）在劳动阶级聚居的艾伦敦市长大，父母是波多黎各人。她对法新社说：「拉美裔对此非常反感。」约有50名抗议群众聚集在排队等待进入会场聆听演说的川普支持者附近。

费盖罗亚还说：「我们是公民，他那样称呼我们？他怎么敢！」

目前距离11月5日登场的总统大选仅剩一周时间。喜剧演员辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）本月27日在纽约麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）举行的造势集会上发表惊人言论，说美国在加勒比海的领地波多黎各是「漂浮的垃圾岛」，在选民之间引发反弹。

民调显示，在这场进入最后关头的竞选中，川普与民主党候选人、副总统贺锦丽在最大战场州胜负难分，仅仅数千张选票的变化，就可能让宾州倒向贺锦丽或川普，这使得辛奇利夫的言论更加令人震惊。

他们激怒了波多黎各选民，不是岛上那些无法在美国总统大选中投票的民众，而是居住在美国50州的数以百万计波多黎各人，尤其是在可能决定选举结果的7个战场州。

宾州有超过40万名波多黎各人，动员投票主办单位说，有证据表明，这场争议正在使拉美裔人口反对支持川普，尽管川普声称，他正逐步取得传统上支持民主党的拉美裔人士支持。

主办单位一名人员表示：「我们听说人们实际上已改变心意，他们是共和党人，现在却将为此投票给贺锦丽。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）