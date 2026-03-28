「无王日」抗议川普全美遍地开花 欧洲也有响应

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（法新社明尼阿波利斯28日电） 美国总统川普因其强人领导风格、强硬移民执法以及对伊朗开战，引发各地群众怒火，全美今天自东岸到西岸，有3000多个地方发起上街抗议。

这已是不到一年内美国第3次的「无王」（No Kings）集会游行，这项反川运动自川普于2025年1月展开第二任期以来，成为反对他的最鲜明力量。

主办单位表示，预计全美将有900万人在大城市及小镇涌上街头，抗议从移民突击查缉、物价高涨到川普与以色列发起的对伊朗战争等各项政策。

在美国人口最多城市纽约，包括奥斯卡得主、长期批评川普的资深影星劳勃狄尼洛（Robert De Niro）在内，有数万民众集会；劳勃狄尼洛形容川普是「对我们自由与安全的生存威胁」。

抗议活动遍及亚特兰大（Atlanta）、圣地牙哥（San Diego）等地，阿拉斯加州的人也预计稍晚加入行列。

36岁的退伍军人麦凯希（Marc McCaughey）在亚特兰大告诉法新社：「没有人民的同意，任何国家都无法治理。我们站出来，因为我们觉得宪法正遭遇各种威胁。现在的情势既不正常也不好。」当地上千人响应集会。

在密西根州（Michigan）底特律（Detroit）附近的西布伦菲尔（West Bloomfield）镇，民众不畏零下低温参加抗议。

首都华盛顿（Washington）则有上千人高举「川普必须立刻下台！」、「反对法西斯」等横幅，涌向国家广场（National Mall）。

川普本人周末则人在佛罗里达州（Florida）。

这股反川普情绪更蔓延至国外，包含阿姆斯特丹（Amsterdam）、马德里（Madrid）和罗马（Rome）等欧洲城市都于今天响应，罗马有2万人在警方重兵看守下上街游行。