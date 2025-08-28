三菱退出离岸风电案 日本政府仍乐观看待再生能源

（法新社东京28日电） 日本政府今天表示，尽管三菱商事（Mitsubishi Shoji）退出日本3项大型离岸风力发电计画，日本对于采用再生能源依旧抱持乐观态度。

三菱昨天表示，由于成本过高，公司将退出这3项离岸风电案。这3项计画原本将安装134座风力发电机，供应超过100万户家庭用电。

政府发言人、内阁官房长官林芳正向媒体表示：「无论单一计画是否成功，政府都将离岸风电视为推动再生能源成为主要电力来源的重要电力来源。」

他补充表示，政府「针对企业撤出这些计画的原因进行检讨后，将进一步检视相关议题，包括审视标案制度条件」。

日本今年修订的能源计画指出，离岸风电是推动再生能源在2040年前成为主要电力来源的「王牌」。

日本是世界第5大单一国家二氧化碳排放国，仅次于中国、美国、印度和俄罗斯，且高度依赖进口化石燃料。

日本2023年近70%的电力需求由燃烧煤炭、天然气和石油的发电厂供应，当局希望在未来15年内将这个比例削减至30%到40%。

在同一期间，风力发电目标占比是提升至4%到8%，目前仅占约1%。

福岛核灾近15年后，日本也正在重启核能，以期在2050年前达成碳中和目标。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）