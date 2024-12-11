不满美国医疗太昂贵 学霸工程师涉枪杀医保CEO

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（法新社华盛顿10日电） 美国联合健康保险公司执行长汤普森4日在纽约市当街遭枪杀身亡，疑涉案男子曼吉昂被捕。这名26岁的学霸工程师疑因饱受背痛所苦，加上不满美国医疗太昂贵才愤而犯案。

曼吉昂（Luigi Mangione）被控谋杀美国联合健康保险公司（UnitedHealthcare）执行长汤普森（Brian Thompson），昨天遭到逮捕。证据显示，由于曼吉昂曾历经严重健康危机，而对于美国私有化医疗体系感到愤怒。

这起事件也引发外界关注，好奇毕业于常春藤盟校（Ivy League）的年轻工程师曼吉昂为何误入歧途犯下这起谋杀案。

正当美国民众试图寻找这起案件是否与政治意识形态或其他潜在动机有关的线索时，曼吉昂社群平台X帐号上一张脊椎明显受伤的X光片露出端倪。

根据曼吉昂前室友马丁（R.J. Martin）指出，曼吉昂2022年曾住在夏威夷并饱受背痛所苦，希望能强化自己的背部健康。

马丁告诉美国有线电视新闻网（CNN），在一次冲浪课后，曼吉昂因为背部疼痛「在床上躺了大概一周」，并于今年稍早证实自己动了背部手术，还传了X光片的照片给他。

警方表示，曼吉昂带着一份手写的不满声名，文中猛烈抨击美国拥有「全世界最昂贵的医疗保健系统」。

纽约市警局刑事组组长肯尼（Joseph Kenny）向美国广播公司（ABC）表示：「他写了很多关于他对美国企业，特别是对医疗保健产业的蔑视。」

许多网友对他的遭遇表达同情，因为他们自己也曾在美国医疗保健系统中有过类似的痛苦经历。（译者：林沂锋/核稿：张茗喧）