立足瑞士 报道世界
登录

不满美国医疗太昂贵 学霸工程师涉枪杀医保CEO

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社华盛顿10日电） 美国联合健康保险公司执行长汤普森4日在纽约市当街遭枪杀身亡，疑涉案男子曼吉昂被捕。这名26岁的学霸工程师疑因饱受背痛所苦，加上不满美国医疗太昂贵才愤而犯案。

曼吉昂（Luigi Mangione）被控谋杀美国联合健康保险公司（UnitedHealthcare）执行长汤普森（Brian Thompson），昨天遭到逮捕。证据显示，由于曼吉昂曾历经严重健康危机，而对于美国私有化医疗体系感到愤怒。

这起事件也引发外界关注，好奇毕业于常春藤盟校（Ivy League）的年轻工程师曼吉昂为何误入歧途犯下这起谋杀案。

正当美国民众试图寻找这起案件是否与政治意识形态或其他潜在动机有关的线索时，曼吉昂社群平台X帐号上一张脊椎明显受伤的X光片露出端倪。

根据曼吉昂前室友马丁（R.J. Martin）指出，曼吉昂2022年曾住在夏威夷并饱受背痛所苦，希望能强化自己的背部健康。

马丁告诉美国有线电视新闻网（CNN），在一次冲浪课后，曼吉昂因为背部疼痛「在床上躺了大概一周」，并于今年稍早证实自己动了背部手术，还传了X光片的照片给他。

警方表示，曼吉昂带着一份手写的不满声名，文中猛烈抨击美国拥有「全世界最昂贵的医疗保健系统」。

纽约市警局刑事组组长肯尼（Joseph Kenny）向美国广播公司（ABC）表示：「他写了很多关于他对美国企业，特别是对医疗保健产业的蔑视。」

许多网友对他的遭遇表达同情，因为他们自己也曾在美国医疗保健系统中有过类似的痛苦经历。（译者：林沂锋/核稿：张茗喧）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
8
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
21
22 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团