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与波兰冲突后 马斯克称乌克兰可继续使用星链

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（法新社华盛顿9日电） 科技大亨兼白宫高阶顾问马斯克（Elon Musk）在网路上与波兰外交部长席科斯基（Radoslaw Sikorski）激烈争执后，今天矢言会让乌克兰继续使用他旗下公司的星链（Starlink）卫星网路服务。

美国总统川普与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年2月底在白宫会面起冲突，美方已停止对乌克兰的军事援助和情报分享。

这令人担心亲近川普的马斯克可能会切断乌克兰使用星链服务。乌克兰前线军队在战场通讯上广泛仰赖这项服务。

马斯克今天在网路上与席科斯基争执，后来在社群平台X发文承诺不会切断乌克兰的星链服务。

马斯克写道：「我要非常明确地说，不管我多么不同意乌克兰政策，星链终端永远不会关闭。」

「我只是说，没有星链，乌克兰线路会崩溃，俄罗斯人可以干扰所有其他通讯。我们绝不会做这种事，也不会把它当作谈判筹码。」

席科斯基发文说，乌克兰使用的星链是由波兰数位部付钱，每年大约5000万美元（约新台币16.4亿元），「先不谈威胁遭侵略受害者的道德问题，如果证实太空探索科技公司（SpaceX）是不可靠的供应商，我们将不得不寻找其他厂商」。

马斯克在另一则贴文中回应席科斯基：「小人物就安静点。你们付的钱少之又少。而且星链无可取代。」

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