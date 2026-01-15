专家：美若发起军事行动 中俄挺伊朗程度有限

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴黎15日电） 伊朗向俄罗斯提供无人机、出口石油至中国，是两国重要盟友。但分析家告诉法新社，若美国对伊朗采取军事行动，俄、中只会提供德黑兰当局外交与经济援助，避免与华府正面对决。

智库「欧洲外交关系协会」（European Council on Foreign Relations）资深政策专家葛兰梅耶（Ellie Geranmayeh）说：「中国和俄罗斯不想因伊朗问题和美国正面交锋。」

她指出，尽管德黑兰当局数十年来积极努力，仍未能与莫斯科和北京当局建立正式联盟。倘若美国对伊朗发动攻击，「中国与俄罗斯都会优先考虑自己与华府的双边关系」。

葛兰梅耶主张，中国必须与美国总统川普（Donald Trump）的政府保持「脆弱的」和解，而俄罗斯则希望美国继续参与终结俄乌战争的谈判，优先次序都比伊朗来得更前面。

● 乌克兰危机比伊朗重要

俄罗斯政治观察人士马尔可夫（Sergei Markov）告诉法新社，尽管俄罗斯与伊朗关系紧密，但「俄伊条约并未包含军事支援」，仅止于政治、外交与经济援助。

卡内基俄罗斯欧亚中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陈寒士（Alexander Gabuev）则认为，莫斯科当局会尽一切努力来「维持（伊朗）政权存续」，但「俄罗斯的选项非常有限」。

陈寒士指出，俄罗斯本身也面临经济危机，俄罗斯「不可能成为伊朗商品的巨大市场」，也「无法提供大量贷款」。

专精俄伊关系的专家斯马金（Nikita Smagin）说，若美国对伊朗发动攻击，俄罗斯几乎无能为力。他说：「他们不想冒险与像美国这样的其他强权发生军事冲突，但与此同时，他们准备好向伊朗提供武器。」

谈到较长远的战略时，斯马金指出，「对俄罗斯来说，把伊朗当成筹码很正常」，因为此刻俄罗斯也正与华府就乌克兰战争进行协商。

马尔可夫同意这项看法，他说：「对俄罗斯而言，乌克兰危机远比伊朗危机重要得多。」

● 中国将保持克制

法国格瑞诺布政治学院（Sciences Po Grenoble）伊朗－中国关系研究员南西尼（Theo Nencini）表示，中国迄今保持谨慎并展现出克制，正仔细权衡石油和区域稳定等利益。

他说：「中国从伊朗的弱势处境中受益，这有助于中国取得低价石油…并获得一个重要的地缘政治伙伴。」

不过南西尼也说：「我难以想像中国会因为伊朗而与美国人正面对决。」他认为北京可能会表态谴责，但不会报复。

北京独立政治观察家华颇则告诉法新社，一旦美国发动攻击，中国会加强与伊朗的经济联系，协助其武装起来，进而令美国深陷中东战争泥淖。

但他表示，伊朗危机不太可能冲击整体中美关系，「伊朗问题并非两国关系的核心」，「双方都不会因伊朗而断绝往来」。