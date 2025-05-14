世界最穷总统穆西卡过世 拉丁美洲各界哀悼

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（法新社乌拉圭蒙特维多13日电） 乌拉圭左派前总统穆西卡（Jose Mujica）今天与世长辞，享寿89岁，拉丁美洲各界纷纷悼念。穆西卡因生前捐出大部分薪水且生活俭朴而有「世界最穷总统」之称。

穆西卡去年被诊断出罹患食道癌，今年1月宣布癌症扩散不再接受治疗，选择回到农场度过最后时光，并立下遗愿，希望过世后安葬于自家农场，与他的狗相伴。

乌拉圭总统奥尔西（Yamandu Orsi）在社群平台X上发文说：「我们怀着沉痛的心情宣布，我们的同志穆西卡过世…老朋友，我们将会非常想念你。」

乌拉圭政府宣布全国哀悼3天，并表示他的遗体将于明天移灵立法宫（Legislative Palace）供民众瞻仰。

穆西卡曾领导的政党「人民参与运动」（Movement of Popular Participation）人士聚集在党部外并制作巨型标语，上面写着「永别了，老朋友」。

拉丁美洲和欧洲各地的左派领袖纷纷致哀，墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）形容穆西卡是「拉丁美洲和全世界的榜样」。

玻利维亚前总统莫拉莱斯（Evo Morales）赞扬他的「经验和智慧」；巴西政府形容他是「我们这个时代最重要的人道主义者之一」。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）说，穆西卡的一生致力于「创造更美好的世界」；瓜地马拉总统阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）称赞他是「谦逊和伟大的典范」。

曾是游击队员的穆西卡在2010年到2015年执政期间深受爱戴，部分是因为他俭朴的生活方式。在他的领导下，乌拉圭通过若干进步的法律，包括将堕胎和同性婚姻合法化，并于2013年成为全球第一个允许使用娱乐性大麻的国家。

乌拉圭首都蒙特维多（Montevideo）市中心一家街角咖啡店的服务生忆起穆西卡上任后不久曾到店内吃牛排。

这名53岁服务生说：「他给人的感受和生活方式就像普通老百姓，不像现今那些看起来很有钱的政治人物。」

穆西卡在2012年接受法新社访问时否认自己很穷，只是生活「简朴」。他说：「我需要的不多。」

他的妻子是前副总统托波兰斯基（Lucia Topolansky），两人没有子女。