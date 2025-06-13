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中东大战一触即发 伊朗：以色列攻击形同「宣战」

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（法新社德黑兰13日电） 以色列军方攻击包括伊朗核设施等约100个目标，击毙伊朗武装部队首长及顶尖核子科学家等要员。伊朗今天称以色列这波攻击形同「宣战」。

法新社报导，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）警告，以色列将因为这次攻击面临「悲惨且痛苦」的命运。伊朗军方则表示，伊朗对以色列的回应「没有极限」。

伊朗外交部指出，外长阿拉奇（Abbas Araghchi）致函联合国，以「宣战」形容以色列的攻击，并「呼吁安全理事会（Security Council）立即处理这个问题」。

以色列宣称，他们在当地时间今天凌晨空袭包括核设施在内的数十个伊朗目标，击毙多名伊朗军事高层与核子科学家。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）说，以色列今天对伊朗的一波攻击「非常成功」，这还只是对付伊朗广泛行动的序幕。以军表示，伊朗朝以色列出动约100架无人机，以军全力进行拦截。

伊朗国营电视台报导，以色列袭击导致伊朗武装部队参谋总长巴格瑞（Mohammad Bagheri）丧命。

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报导，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）指挥官沙拉米（Hossein Salami）也遭击毙。

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