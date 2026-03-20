中东战争冲击多国 卡达气产遭砍欧盟严防难民潮

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（法新社杜拜19日电） 中东战火持续延烧，波斯湾多国遭遇飞弹与无人机袭击，卡达更因能源设施受损导致液化天然气产能重挫。以下是法新社汇整伊朗战争对周边国家、能源供应及欧洲移民门户之各项冲击与最新反应。

阿拉伯联合大公国与科威特当局表示，两国防空系统当地时间20日正针对飞弹攻击进行拦截。沙乌地阿拉伯国防部表示，已在沙国东部拦截并摧毁10架无人机，另于北部摧毁1架。巴林内政部则表示，「伊朗侵略」造成的碎片引发一座仓库起火，火势已受控且未造成人员伤亡。

美国表示，已批准向阿联及科威特出售价值160亿美元的武器。这两国因这场战争而遭受重创。

阿联官媒表示，当局已逮捕至少5名与伊朗及黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）有关的「恐怖网络」成员。阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）引述国家安全局指出，这个网络试图「渗透国家经济」，作为「与真主党及伊朗等外部势力协调预设战略计画」一环。

欧盟领袖矢言将「全面动员」，以防止「不受控制的移民流动」涌向这个27国集团。伊朗战争引发了对2015年移民危机重演的担忧。

各国领袖在布鲁塞尔峰会的会谈后表示：「为避免类似情况，欧盟准备好全面动员外交、法律、行动和财政工具，以防止不受控制的移民流动进入欧盟，并维护欧洲的安全。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，一旦目前的交火结束，法国计划与联合国安全理事会常任理事国讨论建立联合国框架，以确保荷莫兹海峡的航行安全。他在布鲁塞尔举行的欧洲峰会后告诉记者：「我们已启动了一项探索性程序，未来几天将观察这项计画是否有成功的机会。」

卡达能源部长表示，卡达能源设施遭受的攻击将使卡达液化天然气（LNG）的出口能力削减17%，且需要3至5年时间才能修复。

卡达能源执行长卡比（Saad Sherida Al-Kaabi）透过声明表示：「我们将被迫对部分长期液化天然气合约宣布不可抗力，期限长达5年。」

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）在接见法国外长时，再次呼吁停火并与以色列展开谈判，以阻止以国与真主党之间的战争。

黎巴嫩卫生部稍早表示，自战争爆发以来，以色列的攻击已在黎国造成1001人丧生，其中包括79名妇女、118名孩童和40名医护人员，另有2584人受伤。